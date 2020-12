Britene trente på brexit-mareritt

31. desember er overgangsperioden etter at britene trakk seg ut av EU over.

Hvis ikke britene blir enige med EU om en ny avtale som regulerer forholdet mellom dem, er det fare for kaos på en rekke områder fra begynnelsen av neste år.

Denne uken prøvde derfor den britiske forvaltningen ut hva som kan skje under mulige scenarioer om partene ikke blir enige, avslører The Times.

Ifølge avisen hadde øvelsen navnet «Operation Capstone» – «Operasjon sluttstein». En rekke dramatiske scenarioer ble prøvd ut under onsdagens øvelse:

Franske og spanske fiskebåter blokkerer britiske ferjer i den engelske kanalen fordi de har mistet rettighetene til å fiske i britiske farvann. Blokaden hindrer trafikken fra kontinentet og går blant annet ut over matforsyninger.

Et stort sykehjem med mange pasienter i risikosonen for covid-19 måtte stenge fordi de ikke får tak i helsearbeidere fra andre EU-land.

Tilhengere og motstander av brexit demonstrerer i gatene. Demonstrasjonene utvikler seg til gatekamper mellom de to gruppene. Politiet må også håndtere en økning i hatkriminalitet.

Store trafikkorker i nærheten av fergehavnene fører til at livsviktige medisiner ikke kommer frem til sykehus. Samtidig prøver organiserte kriminelle å kapre biler som frakter koronavaksiner.

En eksplosjon i det britiske territoriet Gibraltar.

Ifølge The Times gir scenarioene et skremmende blikk på hvordan virkeligheten kan komme til å se ut om under to uker.

Sier øvelsen virket

En kilde i regjeringen sier at øvelsen viser at systemet virket uten å avsløre noen detaljer.

– Det gikk bra. Arbeidet til Brexit XO-komiteen gjennom flere måneder har ført til at vi har planer for absolutt alt. Alt er blitt stresstestet grundig. Vi er klare hvis det ikke blir noen avtale, sier kilden.

Samtidig sier andre kilder at det begynner å haste med å få alt på plass.

– Vi gjør litt fremskritt, men så stopper det opp og vi blir løpende i ring i dagevis, sier en kilde på kontoret til statsminister Boris Johnson.

Kan måtte sende mat i fallskjerm

Den britiske regjeringen har holdt kortene tett til brystet når det gjelder kriseplanleggingen.

Det som er blitt kjent er først og fremst kommet frem via lekkasjer.

I sommer ble det kjent at regjeringen planla for å la militæret levere mat via fallskjerm til Kanaløyene, skrev Jersey Evening Post.

Siste frist i kveld

Britenes forhandlingsleder David Frost på vei ut av EU-bygningen etter et møte søndag. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

EU-parlamentet har sagt at søndag er siste frist for en enighet om en avtale.

Det er fordi de må holde et ekstramøte og godkjenne avtalen før året er omme. Samtidig har det de siste ukene vært flere såkalte «siste frister», men forhandlingene har fortsatt.

EUs brexit-forhandler Michel Barnier sier søndag at forhandlingene med Storbritannia fortsetter.

Lederne for EUs og Storbritannias forhandlingsdelegasjoner holdt søndag et møte ansikt-til-ansikt, opplyser kilder tett på forhandlingene. Det er uklart hva møtet mellom Barnier og David Frost resulterte i.