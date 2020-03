– Vi har ikke fått smitte ennå. Leger har tatt seg av mistenkelige tilfeller. Men så har vi heller ikke fått muligheten til å teste folk. Vi har blitt lovet hjelp av WHO, men har ennå ikke fått noe testutstyr, sier Dr. Mustafa Aledo, nestleder i helseadministrasjonen i Idlib.

Men når korona-pandemien treffer de overbefolkede flyktningleirene i Idlib frykter både syriske leger og internasjonale hjelpeorganisasjoner katastrofe og massedød.

– Vi frykter at koronaviruset skal spre seg i området vårt, siden viruset har nådd nabolandene. Men vi som jobber i helsevesenet er langt mer nervøse for korona enn befolkningen, fordi de har ennå ikke forstått hvor farlig dette er, sier Dr. Mustafa Aledo til NRK.

Dr. Mustafa Aledo forsøker å si til flyktningene som lever i overbefolkede leirene i Idlib at koronaviruset er farlig og at de må passe på hygienen. Foto: Privat Foto: Privat

Koronafrykt stanser ikke krigen

Idlib er den siste regionen i Syria som kontrolleres av opprørssoldater som kjemper mot president Bashar al-Assad. I Europa, USA og Asia, stenger myndighetene det meste for å hindre at korona-smitten skal spre seg. Byene er stille. Men i Syria fortsette partene å krige som om korona-trusselen ikke finnes.

Etter ni års krig har opptil en million flyktninger samlet seg i Idlib, der de lever trøstesløse liv i kulde, søle og trengsel. Å holde avstand og vaske hendene i ett sett er umulig.

– Skal vi vaske hendene våre? spør Fadi Mesaher, en av helsearbeiderne som jobber i Idlib. Folk her har ikke kunnet vaske barna sine på en uke fordi de bor utendørs, sier han til The New York Times.

Hva gjør dere for å hindre smitten i flyktningleirene?

– Vi forsøker alt vi kan. Vi driver med folkeopplysning. Vi har satt inn sivilforsvaret for å gi folk råd og informere om at koronaviruset er farlig. Men det blir ikke lett fordi folk i flyktningleirene er ikke lette å overbevise, sier Dr. Aledo.

RENSER GATENE: Menn i beskyttelsesutstyr på vei ut i Idlibs gater for å desinfisere og hindre mulig smitte i å bre seg. Foto: ABDULAZIZ KETAZ

Konspirasjonsteorier

I Midtøsten florerer konspirasjonsteorier om det meste og koronaviruset er intet unntak. På statlig TV i Tyrkia sa en ekspert at det er jøder og sionister som står bak koronaviruset.

Irans øverste leder Ali Khamenei mener dette er et biologisk angrep påført landet av ytre fiender.

Folk flest i Midtøsten har langt mindre tillit til politikerne sine, og syrere i Idlib tror det de hører om korona er propaganda eller et spill mellom ledere og stater.

– Folk tror ikke helt på det som skjer. De tror dette er et spill mellom stater. Men vi vet jo at mange land har blitt rammet, sier den syriske legen på telefon fra Idlib.

Det er vanskelig å isolere folk, be dem holde avstand eller sette noen i karantene. For i leirene lever folk tett på hverandre, på markedet i Idlib er det alltid masse mennesker og i moskeene sitter mennene tett i tett.

Al HOL-LEIREN: Hva skjer om koronaviruset smitten brer seg blant IS-mødre og deres barn. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

IS-familienes leire

Lege Rapareen Hasn er leder for helsemyndighetene i den kurdiske selvstyreadministrasjonen nordøst i Syria. Der ligger også flere flyktningleirer blant annet den mye omtalte Al Hol-leiren med IS-kvinner og deres barn.

– Vi har ennå ikke fått smitten, hverken her eller andre steder i Syria. Vi har tatt flere grep for å stenge koronaviruset ute, sier hun.

De syriskkurdiske myndighetene stengte grenseovergangene allerede 27. februar. Flere helseteam er stasjonert ut ved grensene der de måler temperatur og sjekker folk for symptomer. Lokaler der pasienter kan isoleres står klare. Kafeer og treningssteder er stengt og fra mandag 23. mars innføres portforbud. Myndighetene desinfiserer gater og kontorer så godt de kan.

Dere har ikke utstyr til å teste om folk har korona, hvordan kan dere vite at ingen er smittet?

– Dersom vi har mistanke om at noen er smittet, tar vi tester og sender dem til WHO. De gir oss svaret, sier Dr. Rapareen Hasn til NRK.

Dr. Rapareen Hasn frykter den dagen viruset kommer til Syria. Foto: Privat Foto: Privat

Hun er mest bekymret for at viruset allerede er i landet, uten at helsemyndigheten vet det.

– Vi frykter av smitten vil spre seg veldig fort.

De kurdiske myndighetene i Syria har ufrivillig fått ansvaret for titusener av IS-fanger og deres familier. Hva skjer den dagen smitten sprer seg i leirene og fengslene?

– Vi får ikke hjelp av noen her. Heller ikke de store hjelpeorganisasjoner hjelper oss. Forholdene i leirene er elendige fra før, så dette kommer til å bli et stort problem.

Hvordan er situasjonen for deg som leder for helsemyndighetene?

–Vi er under press. Vi har ikke mulighet til å redde våre egne slik de gjør i andre land. Vi er maktesløse, vi venter bare. Vi kan ikke gjøre mye om smitten sprer seg her.

Hva frykter Mustafa Aledo i Idlib mest?

– At vi blir rammet av både koronaviruset og Assad-regimets bombing samtidig. Det blir for mye.