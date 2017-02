Frykt for ny krig i Øst-Ukraina

– Jeg ble født i 1941. Det var krig da, og nå opplever jeg det samme igjen, forteller Valentina.

Hun og de andre innbyggerne i den regjeringskontrollerte byen Avdiivka fortviler. Krigen ødelegger livene deres. De mangler strøm, gass, mat og vann.

De siste fem dagene har Øst-Ukraina blitt rammet av kamper mellom ukrainske regjeringsstyrker og separatister. Fra begge sider er det brukt artilleri og avfyrt raketter. Onsdag skal det ha blitt registrert mer enn 10.000 artillerinedslag i Donetsk-regionen.

Under gårsdagen granatangrep mot regjeringskontrollerte byer skal minst seks personer være drept. De siste dagene er det meldt om 23 døde i området rundt byen Avdiivka nord for Donetsk.

Det skal både være soldater og sivile blant ofrene. Flere av de om lag 20.000 innbyggerne blir nå evakuert.

Ukrainske myndigheter anklager Russland for å stå bak eskaleringen de siste dagene.

FN-ambassadør Volodymyr Jeltsjenko ber myndighetene i Moskva avbryte våpenleveranser til separatistene og holde seg til våpenhvileavtalen.

Til FNs sikkerhetsråd sier ambassadøren at ukrainske styrker har respektert våpenhvilen og har fått ordre om kun å skyte for å besvare angrep fra russiskstøttede militante.

Brudd på våpenhvilen

Ukrainske myndigheter beskylder opprørerne for å ødelegge viktig infrastruktur og fortsette beskytingen til tross for oppfordringen om å holde våpenhvilen og trekke tilbake tyngre våpen. FN-ambassadøren hevder separatistene også avfyrte granater mot arbeidere som forsøkte å reparere en ødelagt kraftledning.

Jeltsjenko viste fram et bilde av ødelagte boligblokker og sa at minst 1500 mennesker som bodde i dem, måtte flykte ut i kulda da de ble beskutt.

Anklager om krigsforbrytelser

Ukrainerne har kalt artilleriangrepet for en krigsforbrytelse. FN-ambassadøren sier angrepet viser at Russland og separatistene forsøker å undergrave fredsprosessen. Han ba om utvidet internasjonal tilstedeværelse på bakken for å forhindre flere provokasjoner.

Russland legger på sin side skylda for den siste opptrappingen

på myndighetene i Kiev. Vladimir Putin mener Ukraina mottar omfattende støtte fra USA og andre vestlige land.

Kampene har ført til økt frykt for at konflikten igjen blir trappet opp til full krig, til tross for våpenhvilen.

Over 10.000 mennesker har blitt drept etter at russiskvennlige

separatister tok til våpen øst i landet etter masseprotestene og maktovertakelsen i Kiev i 2014, som ga Ukraina en mer EU-vennlig regjering.

USA har tidligere rettet kraftig kritikk mot Russlands rolle i krigen, men med Donald Trump ved makten ser engasjementet ut til å ha falt. Trumps talsmann Sean Spicer hadde lite å fortelle da han kommenterte opptrappingen onsdag, med sa at Trump holdes oppdatert om utviklingen.