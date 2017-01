Kampene i Øst-Ukraina har blusset opp

De siste to dagene er tolv drept i ny vold i Øst-Ukraina, til tross for at partene ble enige om våpenhvile på ubestemt tid så sent som i forrige måned.

Kampene skjer samtidig som Ukrainas president Petro Porosjenko besøker Berlin, der han oppfordret Tysklands forbundskansler Angela Merkel til å trappe opp de økonomiske sanksjonene mot Russland.

– Vi er sikre på at det er nødvendig med tydelig og felles handling som kan motivere russerne til å sette seg til forhandlingsbordet og fullt ut implementere Minsk-avtalen – særlig den delen som gjelder sikkerhet – og forhindre sivile dødsfall. Vi mener at sanksjonene ikke bare må opprettholdes, men skjerpes, sa Porosjeknko på vei inn til møtet i Berlin. Han avbrøt reisen etter at han fikk beskjed om at kampene i hjemlandet hadde blusset opp igjen.

Merkel sier situasjonen er «bekymringsfull», men antydet ikke om hun vil legge mer press på Russlands president Vladimir Putin.

– Harde angrep

Frykten er økende i Kiev for at støtten fra USA kan minke etter hvert som president Donald Trump søker et tettere forhold til Russlands president Vladimir Putin.

– Siden søndag har det vært pågående kamper og harde angrep mot våre stillinger, sier Olena Mokryntsjuk, talskvinne for den ukrainske hærens 72. brigade.

Tre ukrainske soldater er drept, det samme er minst to opprørere. En journalist i byen Avdiivka utenfor Donetsk, sier tre opprørere ble tatt til fange av regjeringsstyrkene og at to av dem senere døde av skadene.

Opprørerne melder også om at to sivile skal være drept av ukrainsk ild i nærheten av Donetsk, som i praksis er separatistenes hovedstad.

Tre år med konflikt

Avdiivka har vært uten strøm siden søndag, og vannforsyningen til byen fungerer bare sporadisk. Samtidig utsettes byen for beskytning med både artilleri og lette våpen.

Frustrerte meglere forsøker å få en slutt på det som er en av de blodigste konfliktene i Europa siden krigene på Balkan på 1990-tallet, men igjen settes denne innsatsen i fare av volden som pågår.

Nesten 10.000 mennesker – rundt halvparten av dem sivile – har mistet livet i konflikten som startet i grenseomrpdene øst i Ukraina etter at Ukrainas russiskstøttede leder ble avsatt i februar 2014 og landet begynte å se mer mot Vesten.

Russland avviser at de støtter separatistene og har bare villet innrømme at «frivillige» og soldater på perm har tatt seg inn i krigssonen på eget initiativ.