Frode Bergs advokat: – Rettssaken starter i oktober eller november

Frode Berg bak gitter under et fengslingsmøte i Lefortovo distriktsdomstol 18. juli. Foto: YURI KOCHETKOV / Epa

– Vi mangler fortsatt dokumentet som skal danne grunnlaget for spiontiltalen mot Frode Berg. Eksperter er nå i ferd med å gjennomgå det som finnes av materiale i saken, sier Ilja Novikov til NRKs fotograf i Moskva, Jurij Linkjevitsj.

Etter møtet med etterforskerne i Lefortovo-fengselet i dag tror han at det arbeidet er avsluttet i løpet av «noen uker».

– Det tar vanligvis én måned fra det arbeidet er avsluttet til rettssaken starter, sier Novikov.

Frode Berg føres i håndjern til Lefortovo distriktsdomstol 3. mai. Foto: Pavel Golovkin / AP

Håper på diplomatisk løsning

Hvis saken kommer opp i oktober eller november, regner han med at dommen kan komme i desember. Først når dommen har falt kan det bli snakk om benådning eller en form for utveksling.

– Jeg håper veldig på en diplomatisk løsning. For oss er det sekundært hvor lang straff han får, sier Novikov. Han regner med at det er kontakt på diplomatisk plan om saken mellom Norge og Russland, men sier at slik kontakt i sin natur må være hemmelig.

Advokat Ilja Novikov sier han har kontakt med den norske ambassaden, men det "ligger i sakens natur" at de ikke snakker om mulige diplomatiske kontakter for å få Berg løslatt, sier Novikov. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Bergs advokat sier det er vanskelig å forutsi hvor mange år han vil får, særlig fordi han er utlending. – I 2014 var de en ukrainer som fikk 6 år. Men andre spiontiltalte har fått 10 år, også 20, sier Novikov.

Sliter med helsa

– Berg sliter fortsatt med helsa. Han har hjerteproblemer og får slippe ut av cella bare én time om dagen, sier Novikov om sin klient.

Berg sitter i høysikkerhetsfengselet Lefortovo. Han har tidligere klaget over for lite mosjon og for få gjøremål. Frode Berg snakker ikke russisk.

Her vært i varetekt siden desember

Frode Berg bak gitter under et fengslingsmøte i Lefortovo distriktsdomstol 18. juli. Foto: YURI KOCHETKOV / Epa

Frode Berg ble pågrepet og fengslet i Moskva 6. desember i fjor. Han er siktet for brudd på paragraf 276 om spionasje i den russiske straffeloven.

Berg ble pågrepet med 3000 euro i kontanter, penger som den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener var betaling til en russer for opplysninger om den russiske nordflåten.

22. april meldte Dagbladet at Berg via sine forsvarere innrømmet å ha vært på oppdrag for den norske E-tjenesten i Moskva.

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, har tidligere uttalt at Berg Berg ikke forstod omfanget av det han ble involvert i. Han bebreider seg selv for å være naiv, men føler seg også sviktet av norske myndigheter.