Etter det NRK forstår kommer Stortingets særskilte kommisjon for Frode Berg-saken til å innkalle til høring 12. april.

Utgangspunktet er den rapporten som Stortingets eget utvalg for Etterretning, Overvåking og Sikkerhet, EOS-utvalget, overleverte til de folkevalgte 25. februar.

Rapporten var i sin helhet hemmeligstemplet. Men Stortinget fikk etter en begjæring fra presidentskapet, dagen etter overlevert rapporten.

Den er seinere lest av medlemmene i den særskilte kommisjonen som Stortinget har nedsatt, og som har representanter fra alle partier.

Kommisjonen ønsker at også Frode Berg skulle få tilgang til hele eller deler av rapporten, som tar for seg hva som skjedde da den norske etterretningstjenesten sendte ham på flere oppdrag til Russland, som kurer.

E-tjenesten og Forsvarsdepartementet har ikke villet bekrefte at Frode Berg har vært på oppdrag for dem, men utbetalte via Regjeringsadvokaten en erstatning på 4,3 millioner kroner etter at Berg kom tilbake til Norge.

Frode Berg satt nesten to år i russisk fengsel. Foto: Morten Jentoft

Forholdet til USA er følsomt

Forsvarsdepartementet ga denne uken beskjed om det fortsatt ikke vil gi Frode Berg tilgang til rapporten, blant annet med begrunnelse av at dette kunne skade den norske etterretningstjenestens forhold til andre lands tjenester.

Etter det NRK forstår handler det om forholdet særlig til amerikansk etterretning, som etter alt å dømme var de som var mest interessert i opplysningene fra den etterretningsoperasjonen som Frode Berg var en del av.

Frode Berg dro til Russland med beskjeder og penger som var ment for en kontakt i Severodvinsk, der Russland bygger og vedlikeholder sine atomubåter.

Det den norske E-tjenesten ikke visste var at hele operasjonen var overvåket av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, som til slutt arresterte Frode Berg i Moskva i desember 2017.

Han ble seinere dømt til 14 års fengsel for spionasje. Berg ble i november 2019 satt fri etter en utvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

Mesteparten av høringen i Frode Berg-saken kommer trolig til å skje i et lukket rom i kjelleren av Stortingsbygningen Foto: Tore Ellingseter / NRK

Lukket høring i kjelleren i Stortinget

Den særskilte kommisjonen som Stortinget har nedsatt skal møtes en gang til denne uken.

Etter det NRK forstår er det enighet om å innkalle Frode Berg til høring, og at man ikke har gitt opp målet om at han må få tilgang til deler av rapporten som omhandler hans sak.

I tillegg til Ine Eriksen Søreide ønsker Stortinget å høre nåværende forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og sentrale personer i E-tjenesten og representanter fra EOS-utvalget.

I utgangspunktet vil dette bli høringer i et lukket rom i kjelleren i Stortingsbygningen.

Men det kan også bli aktuelt med en delvis åpen høring, med direkte overføring til media. Planen er at dette altså skal skje 12. april.