Gransking av Frode Berg-saken ferdig – holdes hemmelig

Utvalget har jobbet med granskingen av etterretningstjenesten i et drøyt år, og var ferdig allerede sist desember. Torsdag formiddag, over to måneder senere, fikk stortingspresidenten beskjed om at rapporten er klar.

En rekke ganger har EOS-utvalget spurt forvaltningen om rapporten eller opplysninger i rapporten kan offentliggjøres, men en slik tillatelse er uteblitt.

To år satt Frode Berg fengslet i Lefortovo-fengselet i Moskva, før han ble overlevert til den norske ambassaden i Litauen, 15. november 2019. Foto: Morten Jentoft

Også konklusjonene etter granskingen vil bli holdt hemmelig, ifølge utvalget selv.

EOS-utvalget Ekspandér faktaboks Utvalg som kontrollerer etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge

Skal føre tilsyn med de hemmelige tjenester, undersøke klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, og kan selv ta opp saker og forhold

Medlemmene velges av Stortinget, og utvalget avgir melding til Stortinget minst én gang i året

Ledes av Svein Grønnern fra 2019 Kilde: SNL

Ber om at Stortinget tar til fornuft

Frode Berg mener han bør bli kalt inn til Stortinget når granskingen skal gjennomgås av de folkevalgte.

– Jeg håper Stortinget tar til fornuft, og tenker annerledes enn regjeringen om hemmeligholdet. Og jeg forventer å få lese rapporten, i hvert fall gjøre meg kjent med deler av den, sier Berg.

– Fyllestgjørende bilde

– Det har vært et omfattende arbeid, men vi er fornøyd med den tilgangen til opplysninger vi har fått. Det gir et fyllestgjørende bilde av saken, mer kan jeg ikke si, sier leder av EOS-utvalget, Svein Grønnern.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sammen med Frode Berg høsten 2019. Foto: Berit Roald / Berit Roald

– Utvalget skriver at de har vært i dialog med «forvaltningen» om å frigi opplysningene, kan du klargjøre om dette dreier seg om regjeringen eller andre?

– Nei, jeg forholder meg til ordbruken i lovverket, og der står det forvaltningen, sier Grønnern.

Fakta om Frode Berg-saken Ekspandér faktaboks 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg blir pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg siktes for spionasje etter paragraf 276 og settes i FSB-fengselet Lefortovo. Nordmannen nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning.

2. april 2019 starter rettssaken i byretten i Moskva. Aktoratet hevder Berg samlet informasjon om russiske atomubåter.

16. april 2019 blir Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel. Dommen blir ikke anket og er rettskraftig fra 29. april. Senere blir det kjent at Berg er dømt for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt.

28. august 2019 melder NRK at norske myndigheter forhandler med Russland om å få Berg hjem.

16. oktober meldes det at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

24. oktober melder det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

25. oktober opplyser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning.

6. november bekrefter en talsperson for president Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas.

7. november vedtar parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegner loven mandag 11. november.

15. november: Frode Berg ble overlevert til den norske ambassaden i Litauen. Tidligere på dagen kunngjorde Litauen at de hadde benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko.

16. november: Frode Berg kom tilbake til Norge lørdag kveld. Han er nå gjenforent med sin familie. Han skal skjermes et par dager før han møter pressen.

18. november: Ifølge VG møtte Berg Forsvarets etterretningstjeneste og Politiets sikkerhetstjeneste. (Kilde: NTB)

Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes mener det er absurd at hvert eneste ord skal holdes hemmelig når så mye allerede er kjent. Foto: Morten Jentoft / NRK

– Absurd

Brynjulf Risnes har vært Frode Bergs advokat siste årene, også mens han satt fengslet i Moskva. Risnes stiller seg uforstående til at rapporten er hemmelig.

– Jeg forstår at etterretningstjenesten har behov for å skjule sine metoder, men at hver eneste ord i denne rapporten skal være hemmelig, det er absurd, sier Risnes.

Risnes mener Stortinget må gripe inn hvis ikke regjeringen vil.

– Dette er en lite klok beslutning av forsvarsministeren. Noen må gripe inn og sørge for at i hvert fall deler av rapporten blir offentliggjort, for dette kan ikke være siste ord, sier Risnes.

Bestemte selv at saken skulle granskes

Frode Berg møter barnebarnet Veronica igjen etter å ha vært nesten to år i russisk fengsel, 1. desember 2019. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Det var EOS-utvalget selv som tok initiativ til å undersøke forholdene rundt spiondømte Berg. Eventuelle feil begått i saken vil ikke føre til noen sanksjoner mot E-tjenesten.

Frode Berg har også forklart seg om etterretningsaksjonen han var en del av overfor EOS-utvalget.

Norske myndigheter har aldri innrømmet at det har funnet sted noen operasjon, men ga Berg en erstatning på 4,3 millioner kroner i januar i fjor.

– Alt er ikke fortalt

Ifølge Frode Berg selv er det flere opplysninger i saken som ennå ikke er offentlig kjent.

– Ja, det er det, også fra min side, men det kan jeg ikke si noe mer om nå, alt er ikke fortalt. Sånn blir det.

– Hvorfor?

– Av respekt for det etterretningstjenesten holder på med velger jeg foreløpig å ikke si mer. Kanskje for evig og alltid, sier Berg.