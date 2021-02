– En svært alvorlig sak, sier leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen til NRK.

– Jeg har fått lest raskt gjennom rapporten allerede,

Han leder også den særskilte komiteen som Stortinget 26. februar satte ned for å vurdere innholdet i rapporten som Stortingets organ for etterretning-, overvåking- og sikkerhetstjenestene EOS-utvalget har laget om Frode Berg-saken.

Frode Berg under et rettsmøte i Moskva 1. oktober 2018. Foto: Morten Jentoft

Frode Berg er den tidligere norske grenseinspektøren som 5. desember 2017 ble arrestert i den russiske hovedstaden Moskva og seinere dømt til 14 års fengsel.

Berg ble i november 2019 satt fri etter en utvekslingsavtale mellom Litauen og Russland.

Erna Solberg: Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge

Frode Berg mener han ble misbrukt

Frode Berg har sagt at han føler seg misbrukt av den norske etterretningstjenesten, selv om han også har innrømmet at han har hatt et selvstendig ansvar da han sa ja til å fungere som kurer til Russland.

Det er for å drøfte om det har vært begått overgrep mot ham, EOS-utvalget allerede før Berg kom tilbake til Norge, satte i gang en gjennomgang av saken.

– Jeg var nok både godtroende og naiv

Rapporten som utvalget har laget for Stortinget var klar allerede i desember 2020.

Men etter en omfattende tautrekking med forsvarsdepartementet og E-tjenesten, fikk de nei til å sende selv konklusjonene ugradert over til Stortinget.

Gransking av Frode Berg-saken ferdig – holdes hemmelig

Derfor gikk Stortinget til det uvanlige skritt å sette ned en særskilt komité for å følge opp saken. Det skjer svært sjelden, men ble gjort blant annet etter Gjørv-kommisjonens gjennomgang av terrorangrepet 22. juli 2011.

Frode Berg foran Grensekommisariatet i Kirkenes, der han jobbet i 24 år fram til 2014. Foto: Morten Jentoft

Skal leses i spesielt rom på Stortinget

Men etter at Stortinget formelt ba om å få overlevert rapporten, ble noen trykte eksemplarer levert Stortinget fredag ettermiddag, der altså komiteleder Dag Terje Andersen allerede har fått grovlest den.

– Alvoret er jo det at vi får en særskilt rapport fra EOS-utvalget. Dette er en sak som de har tatt alvorlig, sier Andersen til NRK.

Han sier at han allerede har bedt Stortingets administrasjon finne et særskilt rom der medlemmene av komiteen, som kommer fra alle partiene på Stortinget, kan få lese gjennom rapporten.

Så skal komiteen samles tirsdag 9. mars for å drøfte hva som skal skje videre i saken.

– Det skal vi blant annet velge saksordfører sier Dag Terje Andersen, som ikke vil si noe mer om han allerede nå synes dette er en så alvorlig sak at den må legges fram for en høring i Stortinget.

Hvem er ansvarlig for skandalen?

Så langt har det at norsk etterretningstjeneste vervet og sendte en pensjonert offiser på et oppdrag inn i Russland, ikke fått noe konsekvenser. I alle fall ikke for ledelsen i den norske etterretningstjenesten, eller for den daværende politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet.

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen, som ledet E-tjenesten da Frode Berg dro på de første oppdragene inn i Russland er død. Hans etterfølger Morten Haga Lunde gikk av høsten 2020.

Forsvarsminister og den politisk ansvarlige for E-tjenesten da Frode Berg ble sendt på oppdrag inn i Russland var Ine Eriksen Søreide.

Nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide var forsvarsminister da Frode Berg dro på oppdrag for etterretningstjenesten inn i Russland. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun overtok som utenriksminister 20. oktober 2017, seks uker før Frode Berg dro på det siste oppdraget til Moskva, der han altså ble arrestert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

– Jeg registrerte at leder for EOS-utvalget Svein Grønnern mener at noe i den rapporten de har skrevet bør kunne være offentlig sier Dag Terje Andersen til NRK. Han vil ikke si noe nå om det som står der bør få politiske konsekvenser.

– Hadde det ikke vært en alvorlig sak så hadde vi ikke fått denne spesielle rapporten fra EOS-utvalget. De sier seg selv at dette er en alvorlig sak sier Dag Terje Andersen til NRK.

SVs medlem i komiteen: En vanskelig sak med kritikk

SVs medlem i den særskilte komiteen for Frode Berg-saken, Freddy Øvstegård, sier til NRK han også har fått med seg at EOS-utvalgets leder mener at deler av rapporten bør offentliggjøres.

Freddy Andre Øvstegård fra SV skal etter planen få lese rapporten fra EOS-utvalget om Frode Berg-saken førstkommende tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er veldig uvanlig at forsvarsdepartementet og etterretningstjenesten her ønsket hemmelighold.

– Jeg mener vi som nå skal se på innholdet i rapporten nøye må vurdere hva som kan offentliggjøres sier Øvstegård.

Selv skal han etter planen førstkommende tirsdag få lese den i det spesielle lukkede rommet som Stortingets administrasjon stiller til rådighet for gjennomgang av rapporten om Frode Berg-saken.

– Det virker som dette er en vanskelig sak med kritikk. Da er det interessant for folk å se hva som er blitt avdekket sier Freddy Øvstegård fra SV.