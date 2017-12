Russland om spionsaken: – Ikke heldig for forholdet mellom Norge og Russland

Nordmannen Frode Berg ble arrestert i Moskva 5. desember, med 3000 euro på seg.

Russerne har sikta ham for spionasje. Berg mener han ble lurt i en felle.

I dag kom den første offisielle reaksjonen på arrestasjonen fra russiske myndigheter.

– Dette er ikke en heldig sak for forholdet mellom Norge og Russland, sier pressetalskvinne i det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova til NRK, under en pressekonferanse i dag.

– Mener han var på oppdrag for norsk etterretning

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert i Moskva 5. desember, anklaga for spionasje. Foto: Amund Trellevik

Zakharova sier Russland kommer til å foreta seg det hun kaller «adekvate tiltak» i saken, uten at hun vil utdype dette.

Hun sier videre at Berg var i Russland på et turistvisum, men hun mener han var i landet på oppdrag for norsk etterretning.

Det russiske sikkerhetspolitiet FSB hevder Berg har arbeidet for norsk etterretning og skal ha gitt informasjon til norske myndigheter og CIA. Anklagene mot Berg går på at han skal ha mottatt hemmelige dokumenter som inneholdt opplysninger om den russiske marineflåten.

Mener han får det han har krav på

Berg sitter fengsla i et berykta høysikkerhets fengsel i Moskva.

Den norske ambassaden i Moskva besøkte Berg i fengselet i går ettermiddag. Ministerråd Olav-Nils Thue sa da til NRK at Berg mener han ikke har noe å klage på hva gjelder soningsforhold.

Et problem skal ha vært vanskeligheter med å kommunisere med folk i fengselet, ettersom Berg ikke snakker russisk. I går meldte UD at fengselet jobber med å bedre tilgang til tolk for Berg.

Zakharova sier i dag at hun mener Berg får en behandling i samsvar med det han har krav på i fengselet.