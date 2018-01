Forsvarer: Fotball-VM kan redde spionsiktede Frode Berg

NRK snakket med den kjente russiske advokaten Ilja Novikov i Moskva fredag kveld. Novikov er den russiske forsvareren til den spionsiktede nordmannen.

Han mener den russiske sikkerhetstjenesten FSB er fast bestemt på at Frode Berg skal bli domfelt for spionasje. Derfor frykter Novikov at Berg kan få en svært lang fengselsstraff.

Fotball-VM blir redningen?

Novikov mener at det som kan redde Berg fra mange år bak lås og slå i et russisk fengsel, er en politisk løsning.

Spionsiktede Frode Berg kan bli satt fri under fotball-VM. Åge Hareide blir eneste nordmann i fotball-VM i Russland til sommeren. Her kastes han i lufta av jublende danske spillere etter bortekampen mot Irland 14. november i fjor. Danmark vant 5–1 sammenlagt etter to playoffkamper mot Irland. Foto: Liselotte Sabroe/scanpix Danmark / NTB scanpix

– Dette kan komme til å skje i forbindelse med fotball-VM sommeren 2018, sier Noikov, og legger til:

– Det er mulig at russiske myndigheter da ønsker å vise god vilje gjennom å sette personer som Frode Berg fri.

Fotball-VM arrangeres i Russland i tiden 14 juni – 15 juli.

Ankesaken utsatt

NRK møtte den kjente advokaten etter at forsvareren hadde besøkt Berg i Lefertovofengselet i Moskva fredag.

Det var ventet at klagen på fengslingen skulle behandles denne uken, men saken er utsatt.

Klagen blir først behandlet av byretten her i Moskva 23. januar. Det sier pressetalskvinne for Lefortovodomstolen i den russiske hovedstaden, Jekaterina Krasnova, til NRK.

Frode Berg er anklaget for spionasje og sitter i et fengsel i Moskva. Foto: Privat / NTB scanpix

Frode Berg er varetektsfengslet fram til 5. februar mistenkt for spionasje til fordel for Norge og USA.

FSB motsier seg selv

Novikov mener det ikke er hold i teorien til den russiske sikkerhetstjenesten.

FSB bygger sin anklage om spionasje på at Berg skulle ta med seg hemmelig informasjon ut av Russland.

– Russiske etterforskningsmyndigheter har ikke bevis for at Frode Berg ville ta med ut hemmeligstemplet informasjon fra Russland.

De dokumentene som tidligere har figurert i saken var papirer som Berg skal ha hatt med seg fra Norge og inn i Russland.

Da mener Novikov at den russiske sikkerhetstjenesten FSB ikke kan anklage ham for å samle inn informasjon som han skal ta ut av landet.

Advokaten Ilja Novikov er forsvarer for Frode Berg som er anklaget for spionasje i Russland. Foto: Genya Savilov / AFP

– De bygger nå sin bevisførsel på at Berg skulle levere penger til en person, som vi foreløpig ikke vet hvem er.

«Hold trykket oppe»

Forsvareren til Berg mener at stor oppmerksomhet om Frode Berg og hans situasjon er viktig i tiden som kommer.

– Vi kjemper for at rettssaken videre skal gå for åpne dører, sier Ilja Novikov.

Åpne dører vil gi langt mer mediedekning og oppmerksomhet om saken.

– Det er veldig viktig at både den norske ambassaden og norske myndigheter viser interesse for denne saken.

Novikov mener at det som skjer i denne saken er et signal om at forholdet mellom Norge og Russland er blitt dårligere den siste tiden.

Frode Berg har ennå ikke fått snakket med sin familie fordi det er problemer med å finne tolk, sier forsvarer Novikov til NRK i Moskva.

Berg ble arrestert 5. desember under en reise til Moskva. Han ble varetektsfengslet med grunnlag i paragraf 276 i den russiske straffeloven som omhandler spionasje.