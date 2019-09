Franske forskere avviser at verdens eldste menneske var svindel

– Gud har glemt meg, var Jeanne Calment forklaring de siste årene før hun døde på at hun levde så lenge.

Calment ble født i den sørfranske byen Arles 21. februar 1875 og døde i samme by 5. august 1997.

Hun levde i 122 år og 164 dager, mer enn tre år lenger enn den personen som er registrert som verdens nest lengstlevende menneske.

Calment spiste sjokolade, drakk portvin og tok seg en røyk en gang nå og da, helt opp i de siste leveårene.

Verdens eldste mennesker Ekspandér faktaboks Jeanne Calment (Frankrike) - 122 år og 164 dager Sarah Knauss (USA) - 119 år og 97 dager Nabi Tajima (Japan) - 117 år og 260 dager Lucy Hannah (USA) - 117 år og 248 dager Marie-Louise Meilleur (Canada) - 117 år og 230 dager Violet Brown (Jamaica) - 117 år og 189 dager Emma Morano (Italia) - 117 år og 137 dager Chiyo Miyako (Japan) - 117 år og 81 dager Misao Okawa (Japan) - 117 år og 27 dager Maria Capovilla (Ecuador) - 116 år og 347 dager Kilde: Wikipedia

Anklaget for arvesvindel

Sist vinter gikk en gruppe russiske forskere ut og sa at Calment aldri ble 122 år gammel.

Russerne hadde lest biografier og intervjuer med henne, studert bilder og søkt i offentlige dokumenter i hennes hjemby Arles sør i Frankrike.

Konklusjonen deres var at Jeanne Calment døde i 1934, bare 59 år gammel. De hevdet at hennes datter da overtok morens identitet for å slippe å betale arveavgift.

Kvinnen som døde i 1997 skal ifølge russerne har vært Yvonne Calment, som «bare» skal ha vært 99 år da hun døde.

Avviser anklagene

Jeanne Calment med et diplom fra Guinness rekordbok 18. oktober 1995, da hun var 120 år og 239 dager. Foto: GEORGES GOBET / GEORGES GOBET

I en artikkel som denne uken ble publisert i The Journals of Geronotology avviser de franske aldringsspesialistene Jean-Marie Robine og Michel Allard de russiske påstandene.

Forskerne har gått gjennom bevisene for Calments identitet og kommet til at det ikke er snakk om «hverken skattesvindel eller forfalskning av Jeanne Calments identitet».

– Alle dokumentene vi har funnet motsier russernes teori, sier Robine til nyhetsbyrået AFP.

Én av ti millioner

I tillegg til russernes påstand om arvesvindel har Calments høye alder gjort mange skeptiske.

Hun ble over tre år eldre enn verdens nest lengstlevende menneske og over fire og et halvt år eldre enn nummer tre på listen.

De franske forskerne har imidlertid satt opp en matematisk modell de mener viser at av ti millioner mennesker som blir over 100 år, vil én person nå 123 års alder.