Anklager verdens lengstlevende kvinne for aldersjuks

Franske Jeanne Calment ble 122 år og 164 dager gammel før hun døde i 1997. Hun var da og er fremdeles verdens lengstlevende menneske.

Mens hun levde spøkte Calment med at Gud trolig hadde glemt henne. Hun spiste sjokolade, drakk portvin og tok seg en røyk en gang iblant.

I 1995 ble hun også anerkjent av Guinness rekordbok for å være det lengstlevende mennesket i verden.

– Datteren tok morens plass

REKORD: Jeanne Calment har fortsatt rekorden for lengstlevende menneske. Foto: GEORGES GOBET / AFP

Men nå, 22 år etter hennes død, sås det tvil om Calment faktisk ble så gammel som man tidligere har antatt, ifølge AFP.

Den russiske matematikeren Nikolai Zak har sammen med gerontologen Valery Novoselov gått kvinnen nærmere etter i sømmene. De har lest biografier og intervjuer med henne, studert bilder og søkt i offentlige dokumenter i hennes hjemby Arles sør i Frankrike.

De to har konkludert med at den Jeanne Calment som døde i 1997 ikke var samme person, men hennes datter som på det tidspunktet ville vært 99 år.

Calments datter Yvonne døde av brysthinnebetennelse i 1934, men de to russerne mener det var moren som døde og at datteren fra da av tok hennes identitet for å unndra seg arveavgift.

Tvilte

Zak og Novoselov bygger påstandene sine på at det beskrivelsen av Calments fysiske egenskaper i hennes identitetspapirer fra 30-tallet ikke samsvarer med hvordan hun så ut på sine eldre dager.

Ifølge identitetspapirene hadde Calment mørke øyne, lav panne og var 1,52 meter høy, noe som ikke stemte overens med kvinnen som døde i 1997, mener de to.

– Som lege har jeg alltid vært tvilende til alderen hennes. Tilstanden til muskelmassen hennes avvek fra hennes jevnaldrende. Hun kunne sitte uten å støtte seg og hadde ingen tegn til demens, sier Novoselov som leder avdeling for gerontologi ved Moskvas naturalist-samfunn.

Calment ble ikke obdusert da hun døde, og de russiske forskerne hevder at kvinnen da hun ble berømt skal ha gitt ordre om at alle ungdomsbildene av henne skulle brennes.

Vil DNA-teste

Rapporten fra de russiske vitenskapsmennene blir kraftig kritisert fra flere hold.

Den franske demografen og gerontologen Jean-Marie Robine som var med som sakkyndig da Guinness skulle vurdere alderen hennes, sier til AFP at han aldri var i tvil om at Calments dokumentasjon var ekte.

– Rapporten berører ikke faktaene som underbygger hennes høye alder og fremstår for meg som en ærekrenkelse mot familien hennes, sier Robine.

Ordfører i Arles Michel Vauzelle stempler russernes rapport som latterlig siden Calment hadde tilsyn av en rekke leger.

Men en rekke andre gerontologer mener rapporten er interessant og grundig og at den legger grunnlag for å undersøke historien nærmere.

Nicolas Brouard ved det franske instituttet for demografi mener man i lys av rapporten bør grave opp likene av mor og datter Calment.

– Med DNA-testing kan vi en gang for alle legge ballen død, sier Brouard.