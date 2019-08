Forsvarssjefen om russisk militærøvelse: – En nasjonal utfordring

For to uker siden startet Russland militærøvelsen som av Forsvaret beskrives som den største de har sett på flere tiår. Frem til lørdag skal styrken gjennomføre skyte- og missiltester.

Ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har russerne kombinert ressurser fra Østersjøflåten, Nordflåten og Svartehavsflåten for å prøve å nekte Nato tilgang til Østersjøen, Nordsjøen og nå Norskehavet.

Russland opererer dermed med den samme konfrontasjonslinjen som gikk gjennom Grønland, Island og Storbritannia under Den kalde krigen.

– Dette er en øvelse hvor Russland søker å beskytte sitt territorium og sine interesser gjennom å deployere svært kapable fartøyer, undervannsbåter og fly i den hensikt å hindre Nato å operere inne i disse områdene. Ethvert forsøk på å forsterke Norge fra alliert hold blir særdeles vanskelig.

– Det er en nasjonal utfordring. Dersom noe skulle skje, så ligger jo Norge på feil side av konfrontasjonslinjen for å få hjelp og forsterkninger dersom vi skulle trenge det, sier Bruun-Hanssen til NRK.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen regaerer på den russiske militærøvelsen som pågår. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Lite Norge kan gjøre

Ifølge en pressemelding fra det russiske forsvarsdepartementet er målet med øvelsen å jakte på fiendtlige ubåter.

30 russiske overflatefartøy, ubåter og forsyningsskip, sammen med fly, deltar i det som det norske forsvaret kaller «en svært kompleks operasjon».

Målet med en konfrontasjonslinje langt ut i Norskehavet er å hindre at Natos langdistanseraketter skal nå fram til Moskva.

– Både USA og Russland har langtrekkende missiler med rekkevidde opp til 2000 kilometer, som kan rettes mot mål på landjorden eller fartøyer til sjøs, forklarer Bruun-Hanssen.

Russlands militærøvelse blir beskrevet som den største siden Den kalde krigen. Bildet er tatt fra øvelsen. Foto: Kystvakten / Forsvaret

– Tror du Russland prøver å fortelle Norge noe med denne øvelsen?

– Min vurdering er at denne øvelsen først og fremst er en signalisering til USA og Nato. Dette er et bilde på stormaktsrivalisering vi har sett tidligere. Norge er neppe målet, men vi ligger geografisk på feil område, og vil kunne bli dratt med i en potensiell konfrontasjon mellom dem.

– Utfordringen er at det er lite vi som en liten stat kan gjøre med det. Vi kan arbeide med dette innenfor rammen av Nato, og jobbe for å skape tilstrekkelig stabiliserende tiltak i våre nærområder, som gjør at denne rivaliseringen ikke får en konfrontasjonslinje i vårt nærområde.

Ifølge det russiske forsvarsdepartementet er målet med militærøvelsen å jakte på fiendtlige ubåter. To grupper med antiubåtfartøyer deltar i øvelsen, sammen med fly og undervannsbåter. Bildet er tatt fra øvelsen. Foto: Kystvakten / Forsvaret

– Kritikere hevder at Russland blir provosert fordi stadig mer av overvåkningen langs Norskekysten utføres av USA. Kan denne øvelsen settes i sammenheng med dette?

– Jo nærmere USA er inne på russisk territorium, interesseområde og strategiske verdier, jo mer vil det provosere Russland. Og omvendt.

– Er det ikke da dumt å bruke amerikanske overvåkningsfly langs Norskekysten?

– Nå er det jo slik at vi ønsker å følge med på den militære aktiviteten til Russland i våre nærliggende områder. Det er i Norges, Natos og USAs interesse. Jeg tror at vi som er Russlands nabo, som har et legitimt og akseptert nærvær i område, bør søke om å gjøre mest mulig av dette på vegne av alliansen. Det vil være minst mulig provoserende sett med russiske øyne, sier Bruun-Hanssen, og fortsetter:

– Da må vi også ha tilstrekkelig kapasitet til å løse de oppgavene som Nato ser på som maktpåliggende til enhver tid. Per i dag mangler vi det, og det er nettopp derfor Natos nærvær har økt i en periode for å sikre at vi har et godt bilde av det som skjer.