Forsvarsministeren: Ingen indikasjon på spionasje mot norske politikere

NRK har tidligere omtalt den eksplosive rapporten laget av fire medarbeidere i den danske etterretningstjenesten (FE), brakt til lys av Danmarks Radio (DR).

Gjennom et samarbeid med dansk etterretning skal USA ha drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriver søndag 13. juni i en e-post til NRK at det ikke er noen indikasjon på spionasje mot norske politikere.

– Dette er alvorlige påstander som regjeringen tar på største alvor. Basert på det vi nå vet, ser det ikke ut som det har vært rettet aktivitet mot norske politikere, sier han.

Frank Bakke-Jensen er i Brussel sammen med statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide for å delta på NATO-møtet som begynner på mandag 14. juni. Foto: Torstein Bøe / NTB

Orienterte Stortinget denne uken

Forsvarsministeren fikk skarp kritikk fra blant annet SV-leder Audun Lysbakken for å ikke ha gått raskt ut på banen og bedt om en redegjørelse. Flere andre land gikk ut med sterke reaksjoner samme dagen.

Først fem dager etter at nyheten sprakk opplyste statsminister Erna Solberg om at USAs ambassade hadde blitt kalt inn på teppet. Bakke-Jensen sa da at det var viktig å sende en tydelig melding til USA.

– Det er helt uakseptabelt med eventuelle avlyttinger av allierte. Derfor hadde vi behov for å få sendt en tydelig melding. Dette er også en sak der vi må jobbe sammen med de allierte for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Bakke-Jensen orienterte Stortinget om saken denne uken.

– Informasjonen i denne saken er høyt gradert, og jeg er opptatt av å holde Stortinget oppdatert på en egnet måte om utviklingen i saken, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Motsier direkte avsløringene fra Danmarks Radio

Beskjeden fra Bakke-Jensen avkrefter direkte uttalelsene fra de anonyme kildene til Danmarks Radio, som indikerer at høytstående norske politikere skal ha blitt rammet.

– Det hadde ikke vært interessant for en etterretningstjeneste å spionere på kommunepolitikere, sier en av kildene til DR.

Også Angela Merkel skal ha blitt spionert på, ifølge avsløringene fra DR. Foto: Phil Noble / Reuters

DR fikk også navn på tre politikere i Tyskland som skal ha blitt overvåket: forbundskansler, Angela Merkel, den tidligere utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier og den tidligere tyske opposisjonslederen Peer Steinbrük.

Over flere måneder har DR møtt ni personer med tilgang til gradert informasjon fra etterretningstjenesten. Alle opplysninger i saken er bekreftet overfor DR av minst to, ofte flere, uavhengige kilder.

I fjor omtalte NRK at det dansk-amerikanske spionsamarbeidet rettet seg mot mål i Norge, men det var da ukjent hvem overvåkningen rettet seg mot. De nye opplysningene tilsier at omfanget av spionasjen mot Norge var langt større enn tidligere kjent.