Danmarks Radio (DR) har avdekket, via en rekke hemmelige kilder, at USA skal ha drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Det skal ha skjedd gjennom et dansk-amerikansk samarbeid.

Informasjonen skal ha blitt behandlet ved danske Forsvarets Efterretningstjenestes base på Sandagergård utenfor København. Foto: DR

Ifølge kildene DR har snakket med skal den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA ha satt politikerne på lister i et spionsystem. Slik skal NSA hatt muligheten til å drive målrettet spionasje mot navngitte politikere.

Dette får politikere i flere av de rammede landene til å reagere.

Sveriges forsvarsminister: – Har krevd informasjon

Da den svenske kringkasteren SVT tidligere denne uken fikk et intervju med den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist viste han til at han har hatt samtaler med sin kollega i Danmark – og at han avventer en gransking der.

Men han innrømmet at han ikke hadde hørt noe om overvåking av navngitte politikere.

– Hva er din kommentar til at navngitte svenske politikere skal ha blitt overvåket?

– Det er ingenting som jeg har hørt om tidligere. Derfor har jeg ingen kommentar nå, sa Hultqvist.

Men etter at flere medier i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Frankrike har jobbet med saken, og stilt spørsmål til myndighetene, ba ministeren om et nytt intervju fredag.

Hultqvist er nå tydelig og krever svar fra Danmark.

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist ga et nytt intervju til SVT etter å ha hatt nye samtaler med sin kollega i Danmark. Foto: SVT

– Jeg tar denne situasjonen på alvor. Jeg har derfor stilt krav til Danmark om at vi vil ha informasjon om det stemmer at danske systemer eller plattformer har bidratt til denne typen aktivitet – og om det gjelder svenske selskaper, statsborgere eller svenske interesser, sier Peter Hultqvist til SVT.

Den svenske forsvarsministeren understreker at han vil sette svenske interesser først, og at han derfor krever svar. Til SVT opplyser Hultqvist at han også har hatt samtaler med den norske forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H).

Svenske myndigheter har også på embetsverksnivå vært i kontakt med Frankrike, Tyskland og USA.

Mener det er en krenkelse av Sverige

Også i opposisjonen i Sverige reageres det sterkt.

– Det er en krenkelse av Sverige som land, fordi vi som politikere representerer det svenske folk. Vi representerer Sverige, sier riksdagspolitiker Jens Holm, som representerer regjeringsstøttepartiet Vänsterpartiet.

Han er opptatt av at overvåkingen ikke bare rammer de politikerne som har vært lagt inn i overvåkingssystemene, men også alle de andre personene disse har kommunisert med. Dette kan ifølge Holm inkluderer personer som føler seg forfulgte og tar kontakt med sin tillitsperson i den folkevalgte forsamlingen.

Riksdagspolitikeren Jens Holm har engasjert seg i saker om overvåking, og prøvde selv å få møte Snowden ved å reise til Moskva. Foto: Andreas Zernell / SVT

– Det de sier til meg ønsker de at skal holdes fortrolig mellom oss. At USA da over mange år skal ha avlyttet kommunikasjon – det gjør meg skikkelig forbannet, sier Holm.

Riksdagspolitikeren har over flere år engasjert seg i saker rundt overvåking. Holm har blant annet bedt om en gransking av det svenske etterretningsorganet FRA, og han har nominert Edward Snowden til Nobels fredspris.

Nå mener han at alt må på bordet om disse nye avsløringene.

– Vi må vite; hvem som har blitt overvåket, når, hvordan det skjedde og gjennom hvilke kanaler, sier Holm til SVT.

Tyske politikere overvåket – igjen

Kilder har til Danmarks Radio oppgitt navnene på tre politikere i Tyskland som NSA skal ha blitt spionert på.

Forbundskansler Angela Merkel, tidligere utenriksminister og nå forbundspresident Frank Walter Steinmeier og tidligere finansminister og opposisjonsleder Peer Steinbrück.

Ingen av dem var klare over at det skal ha foregått slik overvåking via danske fiberkabler.

Danmarks Radios kilder opplyser at de tyske politikerne Angela Merkel, Frank Walter Steinmeier og Peer Steinbrück skal ha blitt overvåket. Illustrasjon: DR, foto: NTB

Steinbrück kalte det hele en skandale i et intervju med den tyske allmennkringkasteren WDR – et av mediene som deltar i samarbeidet om å dekke saken etter DRs avsløringer.

For Tyskland er det samtidig ikke helt nytt med skandaler knyttet til amerikanske NSA. Allerede i 2013 kom det frem at NSA skal ha overvåket Merkels telefon gjennom Snowden-avsløringene. Den gangen tok det offisielle Tyskland opplysningene veldig alvorlig. Merkel hadde samtaler med Obama og det skal ha blitt lovet at dette ikke skulle skje igjen.

Også i Frankrike reageres det på den siste utviklingen med opplysninger om målrettet overvåking av topp-politikere.

– Hvis disse opplysningene viser seg å stemme, er dette så klart uakseptabelt – og vi vil la våre relevante partnere få vite det. Vi har krevdt forklaringer og forsikringer om at dette stopper. Disse sensitive sakene har blitt håndtert gjennom riktige kanaler, sier en høystående kilde i franske myndigheter til avisa Le Monde.

Tysk politiker: Visste danskene hva som skjedde?

Forbundsdagsmedlemmet Patrick Sensburg fra CDU var selv med på å granske påstandene fra Snowden-avsløringene. Han er ikke så overrasket:

– Jeg går ut fra at mange land spionerer på hverandre. At det brukes overvåkingsteknikker, forundrer meg ikke.

Samtidig er han ikke sikker på om danskene ville bidratt aktivt om de visste alt om hvordan dette involverte topp-politikere.

– Spørsmålet er, hvor aktive danskene har vært: Visste de hva som skjedde? Jeg går ut fra at danskene ikke bevisst har bidratt til å spionere på topp-politikere, men spørsmålet som står igjen er: Hvor bevisst har dette vært, sier Patrick Sensburg.

Dansk ekspert: – Ikke i Danmarks interesse

Verken danske Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) eller amerikanske NSA har villet kommentere de nye opplysningene.

I Danmark har heller ikke den danske forsvarsministeren Trine Bramsen gitt noen kommentar til de nye opplysningene. Den danske regjeringen satte i fjor høst ned en uavhengig kommisjon som skal gå gjennom kritikken mot etterretningstjenesten.

Danske eksperter sier at dette ikke er bra for Danmark.

Forskningssjef Pernille Boye Koch fra Institut for Menneskerettigheder i Danmark. Foto: DR

– Det er for meg vanskelig å se, at denne type nabolandsspionasje er i Danmarks interesser eller i de allierte vestlige landenes interesser. Tvert imot undergraver det våre politiske systemer, som er det, vi gjerne vil sikre i et demokrati, sier forskningssjef Pernille Boye Koch fra Institut for Menneskerettigheder i Danmark, som har forsket på kontroll med etterretningstjenester.

Samtidig er det ikke helt overraskende at stor tilgang for NSA via samarbeidet kan ha ført til dette.

– At amerikanerne gjør det skal vi ikke undre oss over. Når de får tilgang til våre data er det ikke merkelig at de bruker det i tråd med sine amerikanske interesser. De er ikke bare ute etter terrorister eller fiendtlige stater. De er også interesserte i europeisk politikk, sier den danske etterretningsforskeren Thomas Wegener Friis.

Les bakgrunn: