Regjeringen innkalte USAs ambassade i spionasjesaken

Det bekrefter Statsministerens kontor overfor NRK.

– Jeg er glad for at amerikanerne gir klart uttrykk for at de endret praksis i 2014 når det gjelder overvåking av allierte – og at de vil samarbeide med oss og andre for å klarlegge hva som er skjedd. Vi har i dag innkalt USAs ambassade i Oslo for å følge opp denne invitasjonen, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Torsdag hadde Solberg en samtale med den danske statsministeren Mette Frederiksen.

– Jeg gjentok overfor henne at vi anser spionasje mot nære venner og allierte som uakseptabelt og unødvendig, sier Solberg.

På Twitter skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at Forsvarsdepartementet torsdag hadde et møte med den amerikanske ambassaden i Oslo.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dansk avsløring

Det var Danmarks Radio (DR) som avdekket, via en rekke hemmelige kilder, at USA skal ha drevet målrettet spionasje mot høytstående politikere og embetsfolk i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Det skal ha skjedd gjennom et dansk-amerikansk samarbeid. NSA skal ha fått tilgang via danske internettkabler, til å hente inn store mengder data fra allierte land i Europa.

Hvilke konkrete politikere fra Norge som skal ha stått på overvåkningslistene er ikke kjent.

DR har fått bekreftet navnene på tre tyske politikere NSA skal ha spionert på: Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, den tidligere utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier og den tidligere tyske opposisjonslederen Peer Steinbrük.

Overvåkningen skal ha funnet sted i 2012 og 2014, ifølge DR.

Sterke reaksjoner

Da nyheten sprakk i helgen, var reaksjonene sterke.

Både Frankrike, Tyskland og Sverige har alle krevd svar fra Danmark og USA om anklagene.

Torsdag sa den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist at han ikke er fornøyd med svarene han har fått så langt.

– Jeg mener at vi ikke har fått tilfredsstillende opplysninger ennå. Vi må fortsette prosessen og derfor planlegger jeg nye kontakter i denne saken. Ikke bare med Danmark, men vi skal også fornye kontakten med USA, sa Hultqvist etter å ha informert politikerne i Riksdagens utenriks- og forsvarskomité.

Rødt vil ha svar

I Norge sier stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, at han vil vite hva som kom fram under møtet med den amerikanske ambassaden.

– Rødt krever at regjeringa redegjør for Stortinget om hva den har gjort for å komme til bunns i dette i løpet av de seks månedene som er gått siden saken ble kjent, sier Moxnes.

Erna Solberg opplyser at danskene nå foretar en bred gjennomgang av sin etterretningstjeneste.

– Vi er enige om å stå i nær kontakt om forhold som berører oss, sier hun.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa onsdag at man ikke skal drive systematisk overvåking av allierte, og at hun ikke tror at Danmarks forhold til for eksempel Tyskland og Frankrike har tatt skade. USA lovet tirsdag å svare på alle spørsmål.

Det dansk-amerikanske spionsamarbeidet granskes nå av en uavhengig kommisjon i Danmark. Det er ventet at kommisjonen avslutter sitt arbeid i høst.

RETTELSE: I den tidligere versjon av saken stod det at statsministeren innkaller USAs ambassadør. Det korrekte er at regjeringen innkalte representanter fra USAs ambassade.