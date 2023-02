Objekt skutt ned over Canada

Det uidentifiserte objektet som lørdag ble observert over Canada er skutt ned, opplyser Canadas statsminister Justin Trudeau på Twitter

– Jeg beordret nedskyting av et uidentifisert objekt som krenket kanadisk luftrom. NORAD skjøt ned objektet over Yukon. Både canadiske og amerikanske fly ble sendt ut og objektet ble skutt ned av et amerikansk F-22, skriver statsministeren.

NORAD som er en felles amerikansk-canadisk forsvarskommando for luftrommet over Nord-Amerika, melder at de overvåker situasjonen.

Trudeau skriver videre at han har snakket med USAs president Joe Biden.

– Canadiske styrker vil nå hente inn vrakdelene og analysere dem, skriver statsministeren videre.