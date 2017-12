Russiske myndigheter: Tidligere grenseinspektør arrestert for spionasje

Berg ble den 5. desember arrestert under en reise i Moskva, men det har vært uklart hva som var begrunnelsen for arrestasjonen.

Nå melder flere russiske medier at det russiske sikkerhetspolitiet FSB har arrestert han for spionasje.

Frode Berg skal ifølge det russiske nyhetsbyrået Rosbalts kilder ha mottatt hemmelige dokumenter.

Pressetalskvinne Jekaterina Krasnova ved Lefortovo-domstolen i Moskva bekrefter at Frode Berg er varetektsfengslet fram til 6. februar. Foto: Pressefoto

Frode Berg er varetektsfengslet med grunnlag i paragraf 276 i den russiske straffeloven, om spionasje, opplyser russiske myndigheter til NRK.

– Han er varetektsfengslet til 6. februar, men har klaget på denne varetektsfengslingen. Klagesaken kommer først opp i Byretten i Moskva over nyttår, sier pressetalskvinne Jekaterina Krasnova ved Lefortovo-domstolen i Moskva til NRK.

– Dokumentene må oversettes og dette tar tid, sier hun.

UD har tilbudt Berg konsulær bistand

UD ønsker å være forsiktig med å kommentere ettersom russiske styresmakter ikke offentlig har bekreftet innholdet i siktelsen.

– Vi kjenner ikke innholdet i siktelsen i detalj og kan ikke kommentere denne før russiske myndigheter gjør rede for den. Våre diplomater har fått såkalt konsulær tilgang til Frode Berg og har tilbudt konsulær assistanse. Dette er praktisk bistand til fengslede nordmenn i utlandet, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet.

Frode Berg arbeidet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger fram til han ble pensjonist i 2014. Han har i mange år engasjert seg sterkt i norsk-russisk samarbeid, blant annet som styremedlem i kunstprosjektet Pikene på broen.

Før han reiste til Russland opplyste den tidligere grenseinspektøren at han skulle besøke gamle kolleger fra grensen. Like før han ble arrestert la han ut et bilde av seg selv på den Røde plass. Berg er kjent som en person som planlegger sine reiser godt.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg gikk i 2016 hardt ut mot regjeringens omstridte gjerde på den norsk-russiske grensen. – En ufin symbolsk handling overfor Russland, sa han da. Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Ukjent hvilke dokumenter

Nyhetsbyrået refererer til egne kilder som hevder at nordmannen ble pågrepet med «hemmelige dokumenter», men det opplyses ikke hvilke dokumenter det er snakk om.

FSB antyder at Berg ikke bare samarbeidet med norske spesialtjenester, men han skal også ha gitt informasjon til CIA.

Ifølge det russiske nettstedet er saken om Berg knytta til saken med den 24 år gamle russiske Aleksej Zjitnuk, som ble arrestert for mistanke om landsforræderi tidligere denne måneden. Undersøkelsen påstår at Zjitnuk ga Berg informasjon om den russiske marinen.

Zjitnuk jobbet i politiet i det nordøstlige distriktet i Moskva, men sa opp stillingen sin i 2015. Den tidligere politimannen er dømt til to måneder i varetekt mens FSB etterforsker hans tilknytning til CIA.

Da Berg startet i jobben som grenseinspektør var nabolandet Sovjetunionen og riksgrensen i praksis stengt. I dag er det årlig rundt 300.000 grensepasseringer over Storskog, og Norge og Russland innførte for fire år siden visumfri sone på begge sider av grensa. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Må ha fakta i saken

Utenriksdepartementet opplyser at ambassaden i Moskva har vært i kontakt med den fengslede, og gir bistand i henhold til gjeldende retningslinjer og rammer for konsulær bistand til norske borgere som er fengslet i utlandet.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen sier han ikke kan kommentere det som har kommet fram i russisk media i dag.

– Vil dere jobbe for å få han utlevert til Norge?

– Vi vil fortsette å følge han opp i fengselet. Nå må russiske myndigheter følge opp med en siktelse. Vi kan ikke basere oss på rykter i media, sier Overland Andersen.

– På grunn av lovpålagt taushetsplikt kan vi ikke kommentere en pågående konsulærsak ytterligere, sier han.

Under kvartalspressekonferansen til Erna Solberg fikk hun spørsmål om Frode Bergs situasjon.

– Dette er en sak som jeg ble informert om før dette møtet. Dette er en konsulærsak som vi behandler som en konsulærsak. Da er det ambassaden i Russland og Utenriksdepartementet som følger opp den saken. Det er de som må kommentere på forholdene som måtte komme frem i den saken.

Jobbes for fullt

Det har nå gått to uker siden Frode Berg la ut et bilde av seg selv på den Røde Plass i Moskva. Siden har ikke familien i hjemkommunen Sør-Varanger hørt noe fra ham.

Bergs svigerinne Gry Nilsen Aaker har tidligere i denne saken uttalt seg til NRK på vegne av familien.

– Vi er i dialog med UD og den norske ambassaden i Moskva. Vi vet at det jobbes for fullt og har full tro på at det skal løse seg på beste måte, sa Aaker da.