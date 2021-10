Første barnevaksine mot malaria klar: – Kan redde titusener

Malaria overføres via mygg og tar årlig livet av mer enn 400.000 mennesker.

– Malaria er forårsaket av en ganske komplisert parasitt. Nå har man identifisert en bit av denne parasitten som man kan danne immunresponser mot, sier Gunnveig Grødeland, vaksineforsker og immunolog ved Universitetet i Oslo.

Hun forklarer at vaksinen virker mot en del av parasitten som er synlig i det første stadiet av malariainfeksjon, altså etter myggen har bitt deg og stopper parasitten mens den beveger seg mot leveren.

Nå vil Verdens helseorganisasjon bruke den proteinbaserte vaksinen Mosquirix til å massevaksinere barn i utsatte områder.

– Dette er et historisk øyeblikk. Den etterlengtede malariavaksinen for barn er et gjennombrudd for vitenskap, barnehelse og malariakontroll, sier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i en pressemelding.

Vaksinen blir anbefalt brukt på barn i Afrika sør for Sahara, der de aller fleste malariatilfellene i verden forekommer, og i andre regioner som er utsatt.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus startet selv sin karriere med å forske på malaria, og kaller vaksinegodkjenningen et historisk øyeblikk. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Fire doser

Vaksinen har vært testet gjennom et pilotprosjekt i Ghana, Kenya og Malawi siden 2019, skriver CNN.

Resultatene av det viser at vaksinen er trygg, mulig å levere og reduserer alvorlige malariatilfeller med omtrent 30 prosent, ifølge WHO.

– Det kan redde titusener av unge liv hvert år, sier Ghebreyesus.

Immunolog Gunnveig Grødeland sier utviklingen av en slik vaksine er komplisert. Foto: Ola Sæther / UiO

– Økt sannsynlighet for å overleve barndommen

Gunnveig Grødeland er vaksineforsker og immunolog ved Universitetet i Oslo. Hun sier det WHO kommer med nå er gode nyheter.

– Vaksinen gir afrikanske barn en økt sannsynlighet for å overleve barndommen, sier Grødeland.

For malaria er et stort problem, og arbeidet med å utvikle en vaksine har vært vanskelig.

En britiskledet studie viser at det blant barn som fikk vaksinen og medisiner mot malaria var en nedgang på rundt 70 prosent i antall sykehusinnleggelser og dødsfall.

– Malaria er et eksempel på en vaksine hvor det å finne ut av hva man skal putte i vaksinen har vært en stor utfordring over tid.

Det må fire doser til for at vaksinen skal være effektiv. De tre første gis med én måneds mellomrom fra barnet er fem måneder gammel, og en siste oppfriskningsdose gis når barnet er rundt 18 måneder.

– Men folk følger opp og tar disse dosene, så det sier jo noe om hvor sterkt folk ønsker å finne en løsning på dette problemet, sier Grødeland.

Malaria er en infeksjonssykdom som overføres gjennom myggbitt. Foto: PHILIPPE HUGUEN / Afp

Håper på enda bedre vaksiner

Thomas Breuer er helseansvarlig i GlaxoSmithKline, som har utviklet vaksinen.

– Vi er stolte av at vår banebrytende malariavaksine nå kan gjøres tilgjengelig for barn, sier Breuer.

Men vaksinen alene er langt unna WHOs mål om at vaksiner skal være minst 75 prosent effektive.

– Denne vaksinen kunne vært enda bedre, men 30 prosent effekt mot alvorlig sykdom er veldig mye bedre enn ingen vaksine, påpeker Grødeland.

Hun sier at det sammenlignet med koronavaksinene kan høres ut som malariavaksinen har liten effekt.

– Men til tross for det utgjør det en reell forskjell i forventa overlevelse blant barn under fem år i Afrika. Så det er viktig.

Tidligere i år viste utprøvinger av en malariavaksine utviklet av forskere ved Universitet i Oxford 77 prosent effekt.

Den ble testet på 450 barn i Burkina Faso over ett år. Grødeland sier hun tror det er mulig å utvikle enda bedre vaksiner i fremtiden.