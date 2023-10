– Jeg pleide å drømme om den dagen vi ville ha en trygg og effektiv vaksine mot malaria. Nå har vi to, sier generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesusm.

Den nye vaksinen, som bærer navnet R21, er utviklet ved Universitetet i Oxford, og kommer to år etter den første godkjente malariavaksinen, RTS, S.

Malaria, som er forårsaket av parasitter som overføres til blodet ved myggbitt, tok ifølge WHO livet av over 600.000 mennesker i 2021.

80 prosent av dødsfallene var barn under fem år på det afrikanske kontinentet.

– Barn er mest sårbare for alvorlig malaria, fordi de ikke har hatt nok tid til å utvikle et immunsystem mot malariaparasitten, forklarer Gunnveig Grødeland, vaksineforsker og immunolog ved Universitetet i Oslo.

Kan produseres i større skala

Grødeland stiller seg bak uttalelsen til WHO direktøren i Afrika, Matshidiso Moeti, om at den nye vaksinen kan redde flere hundre tusen unge liv.

– Frem til nå har tilgangen til vaksine, grunnet produksjonsvansker, vært den største årsaken til at barn ikke blir godt nok beskyttet mot malaria, forklarer hun.

Malaria er en infeksjonssykdom som overføres gjennom myggbitt. Foto: AP

Nå skal, ifølge WHO, verdens største vaksineprodusent – Seruminstituttet i India – produsere mer enn 100 millioner doser av den nye vaksinen i året. Til sammenligning er det produsert 18 millioner doser av RTS, S totalt, siden den kom i 2021.

– Den enorme produksjonskapasiteten vil føre til at flere barn vil få vaksinen rett og slett, sier Grødeland.

En avgjørende forskjell

Ifølge WHO er effektiviteten til R21 svært lik som til RTS, S sin.

– Den viktigste forskjellen er som nevnt evnen til å produsere R21 i en mye større skala enn man har kunnet gjort med RTS, S, sier Grødeland.

Den nye vaksinen er også langt billigere, og hver dose koster mellom to og fire amerikanske dollar, som er omtrent halvparten av prisen av RTS, S.

– Den nye vaksinen litt mindre komplisert, og derfor både enklere og billigere å produsere, forklarer Grødeland.

– Fortsatt en vei å gå

At den nye vaksinen kommer nå, mener immunologen er litt tilfeldig.

– Vaksinen er godkjent, fordi den, som den som kom i 2021, er bedre enn hva som har blitt produsert tidligere. Men sammenlignet med koronavaksinen er det ikke akkurat en strålende vaksine, sier hun.

Immunolog Gunnveig Grødeland er glad for at det har kommet en ny vaksine, men mener at verden må fortsette å forske på malariaparasitten. Foto: Kristin Ellefsen / UiO

Grødeland forklarer det er problematisk at man må ha fire doser, og at man bare har utbytte av de i de aller mest kritiske barndomsårene.

– Vi trenger enda mer grunnforskning på malariaparasitten og immunsystemet vårt, for å komme frem til enda bedre løsninger for fremtiden, avslutter hun.