Forskere: Trumps miljøpolitikk kostet tusenvis av liv

Det britisk medisinsk tidsskriftet «The Lancet» satte i april 2017 ned en gruppe på 33 forskere som skulle se på effektene av president Trumps politikk når det gjaldt helse.

Gruppen har sammenlignet tall for antall døde i USA med tidligere dødstall i USA og i andre land.

Tallene er brukt til å lage statistiske modeller for dødsrater i USA om ikke Trump hadde endret amerikanske reguleringer og lover.

Resultatet er dyster lesning. Bare i 2019 døde 22.000 flere mennesker i USA enn forskerne mener ville ha mistet livet dersom ikke politikken var blitt endret.

President Donald Trump og USAs smittevernsjef Anthony Fauci hadde flere ganger forskjellige oppfatninger av hva vitenskapen mente om de beste måtene å bekjempe koronapandemien på. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Slettet eller lettet over 100 miljøregler

En oversikt fra New York Times viser at Trump-administrasjonen slettet eller lettet på over 100 miljøkrav.

Blant disse er 30 forskjellige regler for luftforurensing.

– Trump-administrasjonen har i bunn og grunn sluttet å håndheve loven om ren luft, sier Philip Landrigan til Bloomberg Green.

Han er epidemiolog og barnelege og en av verdens ledende talsmenn for barns helse og blant de 33 som står bak artikkelen i The Lancet.

Loven om ren luft ble innført i 1970. Under president Obama ble loven brukt til å begrense utslipp av CO₂-utslipp og svevestøv.

Svevestøv er knyttet til en rekke dødelige sykdommer som barneastma, hjerte- og karsykdommer, lungekreft og diabetes.

– Vi ser en oppgang i antall døde på grunn av miljø- og arbeidsmiljø siden 2017, noe som kommer etter 50 år med nedgang, sier Landrigan.

Grafen viser en klar oppgang i antall døde på grunn av miljø- og arbeidsmiljø i USA de siste årene. Foto: The Lancet

– Har blitt verre siden Reagan

Mens rapporten er kritisk til Trump-administrasjonens politikk, peker den også på at en trend der USA har utviklet seg verre enn andre vestlige land i flere tiår.

Helt siden 1980-tallet under president Ronald Reagan har veksten i levealder i USA vært langt lavere enn i land som Italia, Japan og Tyskland.

Ifølge rapporten døde det i 2018 over 450.000 flere amerikanere enn det ville ha dødd om USA hadde hatt samme dødsrate som andre rike land.

En av lederne av gruppen bak rapporten, professor Steffie Woolhandler ved City University of New York, sier at «amerikanernes helse ble dårligere selv om økonomien gikk veldig godt».

– At det ikke er noen sammenheng mellom helse og nasjonens helse er et tegn på at samfunnet vårt er sykt. Mens de rike har blomstret, har de fleste amerikanere sakket etter, både økonomisk og medisinsk, sier Woolhandler til Forbes.

Gjennomsnittsalderen i USA sluttet å øke like mye som i andre vestlige land på 1980-tallet. Foto: The Lancet

Nedgang i levealderen i 2020

Etter at rapporten ble lagt frem kom det torsdag nye tall for levealderen i USA i 2020.

Den viste at gjennomsnittlig levealder i USA falt med ett helt år i første halvdel av fjoråret.

Gjennomsnittlig levealder i USA var ved utgangen av første halvår i fjor 77,8 år, mot 78,8 år i 2019.

Det er den største nedgangen på ett enkelt år siden 1942-1943, midt under 2. verdenskrig.

For menn var snittet på 75,1 år, en nedgang på 1,2 år. Enda verre var situasjonen for svarte i USA. Der falt den gjennomsnittlige levealderen med hele 2,7 år til 72 år.