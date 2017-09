Puerto Rico uten strøm og vann

Ifølge myndighetene på den amerikanske øygruppen er nå 900.000 mennesker uten strøm, og rundt 50.000 uten vann.

Orkanen har beveget seg nord og øst for øygruppen, derfor er det øyene som har merket vinden og regnet som følger med «Irma».

Nasjonalgarden har opprettet tilfluktsrom med plass til 62.000 mennesker. Totalt er det bosatt rundt 4 millioner på det amerikanske territoriet.

Innbyggerne har hamstret mat og vann og ikke minst materialer som kan brukes til å barrikadere husene.

Ifølge USAs nasjonale meteorologiske institutt har Puerto Rico ikke opplevd en orkan så sterk siden orkanen San Felipe i 1928.

90 prosent av Barbuda ødelagt

Ødeleggelsene er langt fra så store som dem som er rapportert fra andre karibiske øyer. Så langt er det Barbuda, St. Martin og St. Barts som ser ut til å være hardest rammet.

På Barbuda er 90 prosent av øya rammet av ødeleggelser, på St. Martin er 60–70 prosent av husene ødelagt, ifølge de lokale myndighetene. Til sammen er sju mennesker meldt omkommet, men tallet kan stige.

BEREDSKAP: Sivililforsvaret på øya Fajardo er ute i gatene. Foto: Alvin Baez / Reuters

Mer vind og regn i sikte

Orkanen som altså nå er ved Puerto Rico skal videre mot Haiti og Den dominikanske republikk, hvor den også skal holde seg ute i havet.

– I havområdet hvor Irma passerer, ligger det mange små øyer. Det er derfor ikke bare akkurat der hvor orkanen «går» at det blir skader, det blir skader litt utenfor også, sier statsmeteorolog Bente Wahl.

Wahl forteller at orkanens fart nå er rundt 20–25 kilometer i timen, mens vindhastigheten er opp mot 290 kilometer i timen.

– Den er fortsatt en kategori 5-orkan, og fordi den går ute i havet får den masse energi. På grunn av det vil det være en kategori 5-orkan når den treffer land ved Florida, sier Wahl.

Etter værkartene å dømme vil orkanen passere Cuba på fredag, og så bevege seg mot Florida, hvor det er ventet at den treffer land lørdag. Orkanen har hittil fulgt den antatte banen, men nå ligger det an til at den vil gå nord-øst for Miami.

Orkaner får energi fra varmt havvann, og Irma beveger seg over et havområde som er 1,8 grader varmere enn normalt.

To mindre orkaner følger i kjølvannet av stororkanen, men disse er ikke av samme styrke.