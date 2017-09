Massive ødeleggelser på flere karibiske øyer etter «Irmas» herjinger

Minst seks personer er døde i den franske delen av den karibiske øya St. Martin etter at orkanen «Irma» har rast gjennom regionen.

– Dette er ikke et endelig tall, opplyser en tjenestemann.

ØDELEGGELSER: På St. Martin er det store ødeleggelser etter at orkanen «Irma» traff. Foto: Rinsy Xieng / AFP

Orkanen passerte rett over flere øyer i Karibia i løpet av dagen onsdag.

Med vindkast på 100 meter per sekund – 360 kilometer i timen har orkanen etterlatt seg store ødeleggelser.

Tidligere ble det bekreftet to døde og to skadd fra det franske utenriksdepartementet. St. Barts tilhører Frankrike, mens St. Martin er delt i to mellom Frankrike og Nederland.

Sent onsdag kveld norsk tid ble en person bekreftet død av regjeringen i Antigua og Barbuda.

Flere karibiske øystater totalskadd

Natt til torsdag kom det inn meldinger om flere omkomne og massive ødeleggelser på flere av de nordlige karibiske øyene etter orkanen «Irma».

– Barbuda er bokstavelig talt ødelagt, sier statsminister på Antigua og Barbuda, Gaston Browne i et intervju med ABS TV og Radio Antigua.

KRAFTIG ORKAN: En mann observerer sin eiendom etter at orkanen Irma har vært på besøk på St. Johns, Antigua og Barbuda. Foto: Johnny Jno-baptiste / AP

Statsministeren opplyser at over nitti prosent av øya er rammet av ødeleggelser.

– Det er total ødeleggelse, sier Brown, som anslår at seksti prosent av øyas befolkning er blitt hjemløse.

Utenriks- og handelsminister på Antigua og Barbuda, Charles Fernández, sier til ABS at så mye som nitti prosent av landet er totalskadd etter orkanen «Irma».

St. Martin hardt rammet

Situasjonen på St. Martin og på St. Barts er også dramatisk.

– Det er ikke drikkevann og strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus er ødelagt. Vi estimerer at mellom 60 og 70 prosent av husene på St. Martin er ødelagt, sier prefekt i den franske regionen Guadeloupe Eric Maire, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge en offisiell tjenestemann skal så mye som 95 prosent av den franske delen av St. Martin være totalskadd, melder AFP.