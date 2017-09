FN: Over 1100 barn drept i Jemen

Rapporten viser at det har vært flere luftangrep i første halvdel av 2017 enn i hele 2016.

Minst 5144 sivile er drept, og 8749 er såret. Av disse er minst 3200 drept av koalisjonsstyrkene, som ledes av Saudi-Arabia og støttes av blant andre USA og Storbritannia.

1184 av de drepte og 1592 av de sårede er barn.

Rapporten viser også at over 1700 barn, noen av dem så unge som ti år, er rekruttert som barnesoldater. Rundt to tredeler er rekruttert av styrkene som støtter tidligere president Ali Abdullah Saleh.

Ifølge FN har observatører ved flere anledninger sett barn med våpen og uniform som holder vakt ved kontrollposter.

– Katastrofen er menneskeskapt

13.500 mennesker er drept siden koalisjonen gikk til krig mot den lokale houthi-bevegelsen i mars 2015.

«Katastrofen er fullstendig menneskeskapt. Den humanitære krisen er et direkte resultat av handlingene til partene i konflikten, deriblant vilkårlige angrep, beleiringer, blokader og bevegelsesrestriksjoner,» skriver FN.

Innbyggere i et boligstrøk i hovedstaden Sanaa protesterer mot luftangrepene som har lagt store deler av byen i grus. Foto: Mohammed Huwais / AFP

Ber Saudi-Arabia ta regningen

Samtidig sliter landet med en koleraepidemi som har tatt livet av 2000 personer. FN anslår at over en halv million er smittet. Over en tredel er barn, og tallet vil trolig stige.

Lederen av Verdens matvareprogram (WFP), David Beasley, ba nylig Saudi-Arabia om å dekke alle humanitære behov i Jemen.

– Stopp krigen eller finansier krisen. Alternativ tre er å gjøre begge deler, sa Beasley til Reuters.

Jemens helsevesen er lagt i grus, og FNs tall er nedslående:

18,8 millioner trenger humanitær hjelp. For 10,3 millioner er behovet akutt.

14,8 millioner mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester.

14,5 millioner mangler tilgang til rent vann og sanitære forhold.

7,3 millioner er nær ved å sulte.

3 millioner har vært nødt til å flykte fra hjemmene sine.

Saudi-Arabia har donert 66 millioner dollar til bekjempelsen av kolerautbruddet, men beskyldes samtidig for å blokkere annen nødhjelp.