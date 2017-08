Lekket FN-rapport: Saudi-ledet koalisjon ansvarlig for drap på nær 700 barn i Jemen

Det melder nyhetsbyrået AP, som har fått tilgang til den foreløpige rapporten.

Koalisjonen, som består av en rekke sunnimuslimske land i Midtøsten og Nord-Afrika, risikerer nå igjen å havne på FNs svarteliste over dem som dreper og lemlester barn, ifølge Foreign Policy.

I utkastet til den lekkede FN-rapporten går det fram at 683 barn ble drept i koalisjonens luftangrep i fjor. FNs generalsekretær António Guterres slår fast at koalisjonen dermed har ansvaret for over halvparten (51 prosent) av de i alt 1.340 barna som ble drept i borgerkrigen i 2016.

Koalisjonen har i tillegg ansvaret for nesten tre firedeler av angrepene på skoler og sykehus, ifølge rapporten.

Fjernet fra svarteliste

I fjor førte en lignende rapport til at den saudiledede koalisjonen ble satt på FNs svarteliste over land som krenker barns rettigheter. Men den ble fjernet fra listen etter at Saudi-Arabia og andre land i koalisjonen truet med å trekke økonomisk støtte til en rekke FN-program.

Daværende FN-sjef, Ban Ki-moon, fastholdt imidlertid at opplysningene i rapporten var riktige. Der gikk det fram at i alt 1.953 barn ble drept og såret i Jemen i 2015, seks ganger så mange som i 2014.

Guterres bestemmer

Tidligere i uken meldte Foreign Policy at FNs nye spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba, vil anbefale at koalisjonen igjen svartelistes. Guterres og Gamba skal møtes fredag, og det er Guterres som bestemmer hvem som skal svartelistes.

Saudi-Arabias FN-delegasjon sier i en uttalelse at det ikke finnes noen som helst grunn til at landet skal havne på den aktuelle svartelisten. Den endelige rapporten er først ventet om en måned.

FNs talsmann Farhan Haq sa torsdag at Guterres ennå ikke har sett rapportutkastet og at det fortsatt diskuteres.

Reagerer på norsk militæreksport

Norge eksporterer forsvarsmateriell til Saudi-Arabia og SV mener det må bli en slutt for det. Partiet sendte fredag spørsmål til utenriksminister Børge Brende (H) om han kan garantere at norsk militært utstyr ikke blir brukt i krigen, som blant annet kostet over 1.300 barn livet i fjor.

– SVs utgangspunkt er at Norge ikke skal bidra til krigen i Jemen, sier partiets stortingskandidat Petter Eide til NTB.

REAGERER: Tidligere generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Amnesty Norge, Petter Eide, mener at Norges eksport av forsvarsmateriell må ta slutt. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norge tillater ikke eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, men det er lov å selge annet forsvarsmateriell. Det kan for eksempel være sambandsutstyr og kjøretøy.

– Men slikt utstyr er også viktig for krigføring. Vi mener det er brudd på intensjonen i norsk våpenlovgivning, som er at vi ikke skal bidra til krigsforbrytelser, sier Eide, som tidligere har vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp og Amnesty Norge.

– Streng linje

– Det foreligger ingen informasjon om at utstyr levert fra Norge er brukt i Jemen. Vår strenge linje for eksportkontroll ligger fast. Alle søknader om eksport av forsvarsmateriell blir behandlet individuelt og omhyggelig og på grunnlag av strenge retningslinjer. Denne politikken har ligget fast over flere regjeringer, sier Utenriksdepartementets kommunikasjonssjef Frode O. Andersen.

Han sier departementet gjør nøye vurderinger og har inntatt en «føre-var»-linje når det gjelder søknader om eksport til land som deltar i intervensjonen i Jemen.

Men selv om det ikke finnes bevis for at norsk materiell blir brukt i Jemen, påpeker Eide at det ikke er noe garanti for at det ikke gjør det.

Saudi-Arabias krigføring i Jemen er ikke folkerettsstridig i seg selv, men i stortingsmeldingen om våpeneksport i fjor pekte regjeringen på flere rapporter om at krigføringen bryter med internasjonal humanitærrett. SV mener dette burde føre til stans i all norsk forsvarsmateriell til dem som deltar i krigen.