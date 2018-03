FN: 3,6 milliarder rammes av vannmangel

2018 World Water Development Report ble lagt frem i den brasilianske hovedstaden Brasilia mandag.

– Hvis vi ikke gjør noe, vil over fem milliarder mennesker bo i områder med utilstrekkelig tilgang på vann innen 2050, sier Unesco-direktør Audrey Azoulay.

Det globale vannforbruket har økt jevnt over mange år, og vokser fortsatt med rundt én prosent i året. Ifølge rapporten er det ventet at forbruket vil øke kraftig i takt med befolkningsvekst, økonomisk utvikling og nye forbruksmønstre.

Det økende behovet for vann vil i stor grad komme i land med raskt voksende økonomier, heter det i rapporten.

Samtidig fører klimaendringer til at våte områder blir våtere, mens tørre områder blir tørrere.

– Dette er en stor oppgave som vi alle må løse sammen på en ansvarlig måte, slik at vi unngår konflikter om vann, sier Azoulay.

Området rundt São Paulo i Brasil har lenge slitt med vannforsyningen. Foto: Stringer/brazil / Reuters

Kan spare milliarder

Ifølge FN holder det ikke lenger med menneskeskapte løsninger som reservoarer og renseanlegg, blant annet fordi det blir stadig mindre plass til å bygge slike anlegg.

– I mange tilfeller kan økosystemer som våtmarker, jord og grunnvann være mer bærekraftige og kostnadseffektive til vannlagring enn vanlig infrastruktur. Naturlige løsninger kan regulere, rense og lagre vann, sier rapportens redaktør, Richard Connor, ifølge AFP.

Rapporten viser til to vellykkede prosjekter som har tatt utgangspunkt i naturlige løsninger.

New York har vernet tre av de største nedbørsområdene som forsyner byen med vann, og betaler bønder for å drive miljøvennlig. Ifølge FN sparer byen nå over 300 millioner dollar hvert år på rensing og vedlikehold.

I Kina er 30 byer utpekt som «svampebyer», der målet er å gjenbruke 70 prosent av regnvannet gjennom å lagre og rense vann i bakken.

– Disse løsningene er ikke dyrere enn de tradisjonelle systemene, sier Connor.

Wuhan er en av de kinesiske byene som skal fungere som en svamp. Byen har vært rammet av både flom og tørke de siste årene. Foto: China Daily / Reuters

Vil ha «grønne løsninger»

FN mener produksjonen fra jordbruk kan økes med 20 prosent på verdensbasis hvis man går over til «grønnere» og mer effektive løsninger for å ta vare på vann.

Slike løsninger kan også begrense risikoen for flom og tørke og øke kvaliteten på dyrket jord. FN påpeker også at urfolk kan involveres i større grad.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men investeringer i slike løsninger ser ut til å utgjøre mindre enn én prosent av det som brukes på vannressurser. De oppfattes ofte som mindre effektive fordi de er mindre synlige, sier Connor.

FN har tidligere anslått at behovet for drikkevann kan ligge 40 prosent over det som er tilgjengelig innen 2030.

Flere storbyer har nærmet seg katastrofal vannmangel de siste årene, blant dem São Paulo i Brasil og Cape Town i Sør-Afrika.