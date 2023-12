Tirsdag kveld stemte FNs generalforsamling, med sine 193 medlemmer, over en ny resolusjon som krever øyeblikkelig humanitær våpenhvile i Gaza.

153 land stemte for forslaget. Nå har blant annet Sverige, Danmark, Finland og Island også stilt seg bak resolusjonen, sammen med Norge.

USA, Israel, Østerrike, og totalt ti land stemte mot.

23 avsto fra å stemme.

153 av 193 er langt over stemmene som er nødvendige for at resolusjonen skal bli adoptert.

Resolusjonen er derimot ikke juridisk bindende, slik Sikkerhetsrådets resolusjoner er.

Voteringsoversikt for FNs generalforsamlings avstemming om våpenhvile i Gaza. Foto: Skjermdump NRK / FN

Til tross for USAs veto forrige fredag i Sikkerhetsrådet, tvang arabiske land frem en ny avstemning.

Det ble langt større støtte for forslaget nå enn ved forrige avstemming om saken, 27. oktober. Da stemte 121 land for forslaget. Norge var det eneste nordiske landet blant de som stemte for.

Østerrike kom med et motforslag, støttet av USA og et titalls land, som gikk ut på at generalforsamlingen skulle fordømme Hamas og be om løslatelsen av israelske gisler på Gazastripen.

FNs generalforsamling samlet for å stemme om våpenhvile i Midtøsten. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / AFP

Beveget forsamlingspresident

Det var en beveget president for generalforsamlingen, Dennis Francis fra Trinidad and Tobago, som åpnet sesjonen.

– Fakta er klart. Volden må ta slutt. Det må den. Jeg vil derfor bruke stemmen min for å be om en våpenhvile. Vi har en eneste prioritet, og det er å redde liv, sa Francis.

Han tror, som mange andre, at en våpenhvile er den eneste veien mot en varig fred i Midtøsten.

– Hvordan kan vi høre hverandre snakke over den øredøvende lyden av bomber? spurte presidenten.

Israels representant viser frem telefonnummeret til Hamas sitt Gaza-kontor i FNs generalforsamling. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Israel mener våpenhviler blir brutt av «Hamas-nazier»

Israels representant til FN, Gilad Erdan, brukte sterk ord i sin kritikk av forslaget.

– 6. oktober var det en våpenhvile, og den ble brutt, ikke av Israel, men av Hamas-nazier som voldtok kvinner og slaktet babyer. 1. desember var også en våpenhvile, som igjen ble brutt av Hamas, sa Erdan.

Det er ikke bevist at det var Hamas som først brøt våpenhvilen 1. desember. Hamas mener Israel brøt våpenhvilen først.

Erdan mener forslaget om våpenhvile er «hyklersk», fordi det ikke nevner Hamas. Han oppfordret til å ringe Hamas sitt kontor i Gaza dersom de ønsker en våpenhvile.

ADVARER: FNs generalsekretær António Guterres har tidligere advart om at krigen i Gaza potensielt kan true internasjonal fred og sikkerhet. Foto: CAITLIN OCHS / Reuters

Apokalyptisk

Over 18 000 mennesker er drept på Gazastripen etter over to måneder med krig mellom Israel og Hamas. 7700 av dem er barn. Det viser tall fra det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza.

Ifølge FN har de israelske angrepene drevet over 1,9 millioner palestinere på flukt i Gaza og situasjonen er prekær.

Over halvparten av innbyggerne sulter, de materielle skadene er enorme og hjelpeorganisasjoner beskriver forholdene som apokalyptiske.

Palestinere leter etter overlevende etter israelske bombeangrep mot Maghazi-flyktningleiren sentralt på Gazastripen 12. desember 2023. Foto: Adel Hana / AP

Mandag kveld sa EUs utenrikssjef Josep Borrell at ødeleggelsene i Gaza er verre enn ødeleggelsene i Tyskland under andre verdenskrig.

– Ødeleggelsen av bygninger i Gaza er enda større enn ødeleggelsene som ble påført tyske byer under andre verdenskrig, sett forholdsmessig, sa EU-toppen etter møtet med EUs utenriksministre.

Fakta om ofrene for krigen mellom Israel og Hamas Ekspander/minimer faktaboks Siden 7. oktober er over 19.700 mennesker drept i Gaza, Israel og på den okkuperte Vestbredden.

Ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza er minst 18.205 mennesker drept i israelske angrep, blant dem over 7700 barn og 5100 kvinner.

Flere tusen er savnet og fryktes å ligge begravd under ruiner av bombede bygninger. Rundt 49.645 er såret.

Minst 63 journalister og medieansatte og 130 FN-ansatte er drept i krigen.

Minst 267 palestinere er drept i angrep fra israelske soldater og bosettere på Vestbredden, minst 69 av dem barn. Over 3400 er såret i slike angrep.

Minst 1291 mennesker er drept og rundt 5500 er såret på israelsk side siden 7. oktober.

Blant de drepte er 827 sivile, 36 av dem barn, 405 soldater og 59 politifolk. Minst 100 av soldatene ble drept i kamper på Gazastripen.

Den israelske hærledelsen hevder å ha drept rundt 7000 militante palestinere i løpet av krigen. Opptil 1500 av dem ble ifølge Israel drept under angrepet 7. oktober.

Over 1,9 millioner palestinere er fordrevet fra sine hjem på Gazastripen, der det bor over 2,2 millioner mennesker.

Ca. 250.000 israelere er evakuert fra byer og kibbutzer nær grensa til Gaza, samt fra landsbyer nær grensa mot Libanon.

Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad) tok nærmere 250 israelske og utenlandske gisler under angrepet 7. oktober. 108 er siden sluppet fri, 137 er igjen. Flere gisler skal være drept i israelske angrep. Kilde: NTB/FNs nødhjelpskontor/palestinske helsemyndigheter/Haaretz/CNN/The Times of Israel Oppdatert 12. desember 2023

Spesiell resolusjon

Det er artikkel 377 i FN-traktaten som det ble stemt over.

Artikkelen lar FN-organet iverksette tiltak når det er en indikasjon på at FNs sikkerhetsråd kan ha unnlatt å «utøve sitt hovedansvar for opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet».

Den er rett og slett en sikkerhetsventil for å unngå handlingslammelse fra Sikkerhetsrådet.

Artikkel 377 kan til og med be medlemsland om å bruke militærmakt for å stanse krigen i Midtøsten.

Av de gangene FNs artikkel 377 har blitt påberopt siden 1955, har Israel vært involvert i fem av tilfellene:

Suezkrisen i 1956

Seksdagerskrigen og annekteringen av Jerusalem i 1967

Palestina-spørsmålet i 1980

i 1980 Konflikten om Golanhøydene i 1982

Palestina-spørsmålet i 1997

USA stanset våpenhvile i sikkerhetsrådet

Forrige fredag stemte Sikkerhetsrådet om å kreve øyeblikkelig våpenhvile.

Der la USA la ned veto mot et resolusjonsforslag med krav om umiddelbar humanitær våpenhvile i Gaza.

13 av 15 land stemte for forslaget. Bortsett fra USAs nei, avsto Storbritannia fra å stemme.

– Tragisk, var konklusjonen fra utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Tirsdagens tekst er langt på vei identisk med resolusjonen i forrige uke.

Resolusjoner vedtatt i hovedforsamlingen er ikke bindende, slik Sikkerhetsrådets resolusjoner er.

Selv om hovedforsamlingen derfor ikke kan innføre straffetiltak når pålegg ikke etterleves, er resolusjonene likevel et tydelig uttrykk for verdenssamfunnets syn og tillegges derfor en viss politisk vekt.

Hovedforsamlingen vedtok også i oktober en resolusjon med krav om øyeblikkelig våpenhvile i Gaza, og Norge var blant de 121 landene som stemte for denne.