FN-sjef med advarsel: Kan true den internasjonale freden

Mange fordrevne sivile er tvunget på flukt igjen, forteller øyenvitner.

Flere familier i Khan Younis skal ha begynt å flykte sørover til Rafah, en by på den egyptiske grensen.

Ifølge Al Jazeera er det fullt av folk som camper ute ved den egyptiske grensen.

De mangler tilgang til vann og tilgang til toalett.

Nå advarer FNs generalsekretær António Guterres at krigen i Gaza kan true internasjonal fred og sikkerhet.

Han ber på ny om våpenhvile i Gaza, og ber Sikkerhetsrådet om å hjelpe til med å unngå det han omtaler som en humanitær katastrofe på Gazastripen.

– Situasjonen i Gaza forverrer seg raskt til en katastrofe med potensielt irreversible implikasjoner, sa Guterrres.

Han gjentok også at det ikke finnes trygge steder for sivile på Gaza.

Rafah er det siste tilfluktsstedet som er igjen for palestinere, selv om bombene fortsetter også i dette området, ifølge Al Jazeera.

Store ødelegger på boligblokker etter Israelske bomber i Khan Younis. Foto: Thomson Reuters (Ikke bruk denne versjonen av bildet)

Ni personer skal ha blitt drept av israelske bomber i Rafah i dag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Bombene skal ha truffet en bolig.

– Våre styrker omringer nå Khan Younis-området, sa forsvarssjef for det israelske militæret Herzi Halevi sent tirsdag kveld.

Israelske styrker har flyttet fokuset sørover etter at mye av det nordlige Gaza er lagt i ruiner i løpet av nesten to måneder med kamper.

Mange sivile begynte å flykte da stridsvogner, pansrede personellkjøretøy og bulldosere ble sett rundt Khan Younis tirsdag

Tirsdag var den mest intensive dagen med kamper siden bakkeoperasjonene startet, sier sjefen for Israels sørlige militærkommando, generalmajor Yaron Finkelman.

Mange palestinere flyktet sørover til Khan Younis da krigen først brøt ut. FN satte opp telt for de som mistet hjemmene sine etter bombeangrep. Bildet er fra 19. oktober 2023. Foto: Fatima Shbair / AP

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret, og mener at situasjonen på Gazastripen blir verre for hver time som går og viser til kraftig israelsk bombing i sør.

– Det er intensivert bombing over alt, inkludert i de sørlige områdene som Khan Younis og også Rafah, sa Richard Peeperkorn fra WHO i går.

Osama Hamdan fra Hamas har uttalt at det ikke ville være «forhandlinger eller bytte av [fanger] før det israelske angrepet tar slutt.

I en tale til journalister i Beirut sa Hamdan også at Israels statsminister Benjamin Netanyahu var «ansvarlig» for livene til israelske fanger i Gaza.