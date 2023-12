– Eg vil så sterkt eg kan oppfordre til og krevje at det kjem ei humanitær våpenkvile, seier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Natt til tysdag meldte FN sitt naudhjelpskontor at dei Israelske angrepa mot Gaza mellom søndag og måndag var nokon av dei tyngste så langt i krigen på Gazastripa.

FNs humanitære koordinator for dei okkuperte områda sa i dag at moglegheita til å fortsette å gje naudhjelp til dei som bur i Gaza «er ikkje-eksisterande».

Tysdag uttalte den israelske hæren at det gjekk føre seg «bakkeoperasjonar» i tre område i Gaza – Jabalia, Shejaiya og Khan Younis, skriv NTB.

– Vi er inne i den mest intense dagen sidan starten på bakkeinvasjonen med tanke på antalet terroristar drepne, antalet skotvekslingar og mengda eldkraft frå lufta og bakken, skriv Israel Defense Forces (IDF) i utsegna som altså kom i dag, tysdag.

Ifølgje Hamas har Israelske styrkar drepe over 16.000 personar på Gazastripa sidan 7. oktober.

Røyk stig opp frå bygningar i Khan Younis sør på Gazastripa medan kampar mellom Israel og Hamas heldt på i dag. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

– Nær menneska sin mørkaste time

Verdsorganisasjonen for helse (WHO) seier at situasjonen på Gazastripen blir verre for kvar time som går og viser til kraftigare israelsk bombing i sør.

– Det er intensivert bombing over alt, inkludert i de sørlege områda som Khan Younis og også Rafah, seier Richard Peeperkorn i World Health Organization (WHO).

WHO sin representant i Gaza teikna eit bekmørkt bilde av krigføringa under ein pressekonferanse tidlegare i dag.

– Mange menneske er desperate og nærmast i konstant sjokk. Vi er nær menneska sin mørkaste time. Bombinga og det meiningslause tapet av liv må stoppe no, og vi treng ei vedvarande våpenkvile, seier Peeperkorn.

Støre: Kan bli humanitær katastrofe

Noregs statsminister kallar situasjonen ekstremt alvorleg.

– Det som skjer no er ei enorm belastning for sivile. Med høge tapstal, dødstal, barn som blir drepne.

– Det er ekstremt alvorleg. I tillegg trur eg vi no er på veg mot det som kan bli ein humanitær katastrofe i Gaza, seier Støre.

Mange palestinarar har flykta sørover på Gazastripa. Etter ei veke med våpenkvile mellom partane i slutten av november blussa krigen opp att i slutten av førre veke. Dei Israelske angrepa kryp no stadig lenger sørover og gjer det vanskelegare for befolkninga i Gaza å finne tilfluktsrom frå bombene.

– Vinteren kjem. Det regnar. Vatn er forureina. Det er fare for store sjukdomsutbrot. Dette skjer no dag for dag, seier Støre.

Han meiner det pålegg Israel eit helt spesielt ansvar for at denne krigføringa kan stoppe, «slik at desse lidingane ikkje får enorme dimensjonar.»

– Blant dei verste angrepa i vår tid

Dei Israelske angrepa mot Gaza er «blant dei verste angrepa på ein sivilbefolkning i vår tid», ifølge Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

Egeland kallar krigen «ein fiasko på menneskeheita sine vegne» og meiner at mangel på nødhjelp har forverra situasjonen.

– Det fører til svolt blant Gazas befolkning, og det forverrar ein allereie prekær humanitær situasjon, seier han.

Ifølge Egeland er 1,9 millionar av Gaza sine innbyggarar på flukt. Nær to av tre heimar skal ha fått skadar eller vere lagt i grus.

Flyktningshjelpen sin generalsekretær legger også til at dei ansvarlege for «drepinga, torturen og grusomheitane» gjort mot Israel 7. oktober må bli stilte til ansvar. Han seier også at alle gislane Hamas held må bli lauslatne umiddelbart.

Jan Egeland fotografert på kontoret sitt tidlegare i haust. Egeland var sentral i dei første samtalene som leia fram til Oslo-avtalen mellom Israel og PLO i 1993. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hamas: Ingen våpenkvile «før aggresjonen stansar»

Hamas-talsperson Osama Hamdan seier ifølgje Reuters at det ikkje vil bli nokon forhandlingar eller utvekslingar av gislar og fangar før «aggresjonen mot Gaza stansar».

– Viss det blir ei ny våpenkvile. Korleis vil Hamas utnytte ho? Er dette eit dilemma?

–Det er dilemma knytt til all krigføring, seier Støre.

Ifølgje krigens folkerett er eit angrep mot eit elles lovleg militært mål likevel ulovleg viss dei som angrip forventar at det forårsakar overdriven skade på sivile.

– Med dei konsekvensane dette no har for dei sivile, går dette etter mi meining utanfor den forholdsmessigheten som gjeld i humanitærretten, seier Støre.

Han viser til at når militær aktivitet blir brukt, så må sivile bli beskytta.

– Øydeleggingane, drapa, såra og den humanitære belastninga av at dei ikkje har tilgang på det som er naudsynt for å leve kan gjere at dette blir ein enorm katastrofe. Det kjem ikkje til å betre sikkerheita. Det kjem til å bli enorme sår i lang tid framover, seier Noregs statsminister.