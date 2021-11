FN-rapport om Etiopia: «Ekstrem brutalitet» i Tigray

Ett år har gått siden krigen mellom etiopiske regjeringsstyrker og Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) startet. Ingenting tyder på at kampene skal opphøre.

Nå fraråder norske myndigheter alle reiser til Etiopia. Norske statsborgere i landet oppfordres til å holde seg i ro og følge utviklingen, skriver utenriksdepartementet i en pressemelding onsdag.

Samtidig presenteres grufulle detaljer om hva krigførende parter kan gjøre.

Les også: FN kastes ut av Etiopia

Sivile behandles for skader i Kobo, en by i Amhara-regionen nord i Etiopia, etter kamphandlinger mellom myndighetsstyrker og Tigray-opprørere. Foto: Reuters

Laget under våpenhvilen

FN har med hjelp fra den etiopiske menneskerettskommisjonen (EHRC) forsøkt å finne ut hva sivile og stridende soldater har vært utsatt for i maktkampen om Etiopia.

Onsdag ble funnene presentert i Genève i Sveits og Addis Abeba i Etiopia.

I rapporten legges det frem en rekke vitnemål om massakrer, massevoldtekter, henrettelser, tortur, plyndring, bortføringer, fordriving, hindring av nødhjelp og struping av informasjon.

Men situasjonen er trolig enda verre enn det som kommer frem på de 156 sidene, mener FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet.

Dette fordi rapporten kun tar for seg tiden fra november i fjor til juni i år, da regjeringen erklærte ensidig våpenhvile.

Men kampene og konflikten har fortsatt, og Bachelet sier det ikke er noen grunn til å tro at volden og overgrepene er stanset.

Til sammen 269 personer er intervjuet. De har alle fortalt hva de har opplevd, sett og hørt. Mer enn 60 møter er holdt med medisinsk personell, hjelpeorganisasjoner, lokale myndigheter og sentrale personer.

Til sammen gir vitnemålene et bilde av en svært brutal krig.

Fakta om Tigray-konflikten Ekspandér faktaboks Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991.

TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt fram til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018.

Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere.

TPLFs ledere har siden styrt Tigray som en stat i staten, og i september 2020 trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen.

I begynnelsen av november 2020 tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter.

Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember.

Det kom en rekke meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble også likvidert i tiden etter.

I slutten av juni gjenerobret TPLF regionhovedstaden Mekele, og den etiopiske regjeringen kunngjorde deretter våpenhvile.

Kampene har siden fortsatt og spredt seg til naboregionene Afar og Amhara, og TPLFs styrker nærmer seg nå hovedstaden Addis Abeba.

Ifølge FN trues minst 400.000 mennesker av sult i Tigray, der matlagrene gikk tomme i august.

Bare 14 prosent av nødhjelpsbehovet blir dekket ifølge FN, som anklager Abiys regjering for å ha innført en nødhjelpsblokade. Kilde: NTB

– Etterforskningen avdekket en rekke krenkelser og overgrep, inkludert ulovlige drap, henrettelser, tortur, seksuell- og kjønnsbasert vold, krenkelser mot flyktninger og tvangsflytting av sivile, sier Bachelet.

Mange av overgrepene som er skjedd er utført av eritreiske soldater, som kjemper sammen med etiopiske regjeringsstyrker mot Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) og andre regionale militser.

Men også den etiopiske hæren knyttes til opptredener og hendelser som kan betegnes som krigsforbrytelser. Det samme med TPLF-soldater og deres allierte.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet (midten) presenterte FN-rapporten om overgrep i Tigray-konflikten i Etiopia. Foto: Martial Trezzini / AP

Huitfeldt: – Forferdet

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er skremt over den forverrede situasjonen i Etiopia, og reagerer kraftig på FN-rapporten.

– Jeg er forferdet over funnene i rapporten om Etiopia fra FNs menneskerettskommisjon som mener det er rimelig grunn til å tro at alle sider har begått brudd på internasjonale menneskerettigheter, humanitære lover og flyktningrett, skriver utenriksministeren på Twitter.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) reagerer kraftig på funnene i FNs rapport. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rapporten avdekker at voldtekt brukes som våpen – i stort omfang.

En av kvinnene som FN-etterforskerne har intervjuet forteller at hun ble kidnappet fra en minibus av eritreiske soldater. Soldatene holdt den unge kvinnen til fange i 11 dager.

Hun anslår at hun ble voldtatt av over 20 soldater.

Forskjellige gjenstander ble brukt til å torturere henne i underlivet. Da hun til slutt mistet bevisstheten, ble hun etterlatt for å dø. Hun ble funnet og hjulpet til sykehus, hvor hun måtte ha behandling i fire måneder.

To søstre, på 19 og 15 år, ble tatt i «arrest» fordi faren og broren kjempet for TPLF. I leiren til eritreiske soldater ble de voldtatt på skift. Den eldste søsteren talte opp hele 27 ulike soldater som utførte voldtektene, noen ganger to eller tre sammen. Og de var ikke de eneste kvinnene i leiren som ble behandlet på samme måte, ifølge vitnemålet.

En annen som overlevde en massakre begått av Tigray-styrker, endte med å bli voldtatt fem ganger da hun bad om hjelp til babyen på flukten fra hjembyen.

Andre kvinner forteller til FN-etterforskerne at de ble holdt som fanger i eget hjem og seksuelt misbrukt. Flere rett foran barna sine.

Etiopiske myndighetsstyrker vises fram etter å ha blitt tatt til fange av Tigray-opprørere, før fangene sendes videre til Mekele, Tigray-provinsens hovedstad. Foto: AP

Også menn voldtas

Den seksuelle krigføringen rammer ikke bare kvinner. Også unge menn straffes seksuelt og med stor brutalitet for å tilhøre motparten i konflikten, ifølge FN-rapporten.

Vitner fortalte til undersøkelseskommisjonen om en 16 år gammel gutt som ni eritreiske soldater forgrep seg stygt på. Gutten fikk ingen hjelp og tok til slutt sitt eget liv.

Seksuell ydmykelse brukes av begge sider, heter det i rapporten.

I Samre, en by helt nord i Tigray-provinsen, beordret eritreiske soldater 600 menn til å ta av seg undertøyet og marsjere i byens gater helt eller delvis nakne.

– Kvinnelige EDF-soldater tok bilder og gjorde narr av oss, forteller en 70 år gammel mann til kommisjonen.

Flere tusen sivile er drept i Etiopia, og nå frykter FN en sultkatastrofe i landet. Hvordan har en av Afrikas stormakter endt opp i en slik situasjon? Du trenger javascript for å se video. Flere tusen sivile er drept i Etiopia, og nå frykter FN en sultkatastrofe i landet. Hvordan har en av Afrikas stormakter endt opp i en slik situasjon?

Kan være krigsforbrytelser

Rapporten beskriver også en rekke ulike episoder hvor sivile og soldater tortureres og mishandles med alt fra elektriske ledninger til metallrør. Torturen skjer på alle sider i konflikten, ifølge FN.

– Tigray-konflikten har vært preget av ekstrem brutalitet, summerte Michelle Bachelet opp da hun presenterte rapporten i Genève i dag.

Konflikten mellom sentralregjeringen i Etiopia og Tigray-folkets frigjøringsfront som har vart nøyaktig ett år markeres i landets aviser. Foto: Tiksa Negeri / Reuters

En av konklusjonene i rapporten er at mye av det som har foregått – og trolig fortsatt foregår – er å anse som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Bachelet ber partene stanse overgrepene. Og sier at alle som begår slike forbrytelser må holdes ansvarlig.

Men verken Etiopia eller Eritrea er medlemmer av Den internasjonale straffedomstolen. Verdenssamfunnet må derfor stole på at oppgjøret tas nasjonalt.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed avla sin statsminister-ed nummer to den 4. oktober, etter at han og partiet vant valget. Foto: Eduardo Soteras / AFP

Mottas ulikt

I Etiopia og Eritrea mottas innholdet og konklusjonene i FN-rapporten ulikt.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed sier de som er skyldige i forbrytelser må straffes. Enkelte er allerede arrestert og tiltalt, ifølge statsministeren.

Han mener det er bevist at landet mener alvor fordi de har latt den nasjonale menneskerettskommisjonen delta i granskingen av sine egne soldaters handlinger.

Samtidig sier Ahmed seg bare delvis enig i det som er lagt frem. Han mener rapporten konkluderer med at det ikke foregår folkemord mot tigray-folket eller at regjeringen bevisst bruker sult som våpen.

Det er vinneren av Nobels fredspris tilfreds med.

Les også: – Fredsprisen øker presset på å levere

Daniel Bekele, leder av den etiopiske menneskerettskommisjonen, presenterte også FN-rapporten om overgrep i Tigray-konflikten i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Foto: Eduardo Soteras / AFP

Myndighetene i Eritrea nekter overfor internasjonale nyhetsbyråer å kommentere rapporten, men sa før den ble lagt frem at eritreiske soldater ikke har gjort noe galt.

Ledelsen for Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) sier de ikke har noe tillit til verken innholdet eller konklusjonen, fordi FN har samarbeidet med den etiopiske menneskerettskommisjonen.

Kommisjonen er utnevnt av regjeringen og TPLF mener derfor at rapporten ikke er nøytral.

I tillegg hevder de at FN-granskerne burde ha oppsøkt langt flere steder for å avhøre vitner for å få et mer fullstendig bilde. FN på sin side sier de ikke slapp til på grunn av pågående krigshandlinger.

TPLF frikjenner sine egne soldater og mener de ikke har vært involvert i det som beskrives i rapporten, men avviser ikke at løst tilknyttede militser kan ha begått handlinger som ikke er i tråd med «instruksene».

Følg utviklingen i NRKs Nyhetssenter: