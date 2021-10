FN kastes ut av Etiopia

Sju FN-sjefer, blant dem en er en norsk statsborger, har blitt kastet ut Etiopia. Det etiopiske utenriksdepartementet skriver på Twitter at disse har «blandet seg inn i landets affærer og må forlate landet innen 72 timer».

Utvisningene skjer i den sultrammede Tigray-regionen med 6 millioner innbyggere.

Tidligere i høst har også Leger Uten Grenser og Flyktninghjelpen blitt kastet ut av myndighetene.

– Vi fikk et brev med beskjed om å forlate landet, sier Saeed Hersi til NRK på telefon fra Abu Dhabi. Foto: Twitter / Zofia Paszkiewicz

Blant de sju, som nå kastes ut av Etiopia, er FNs fungerende nødhjelpskoordinator og landsjefen for FNs barnefond.

En av de som ikke får lov til å vise seg i landet er den norske statsborgeren Saeed Hersi. Hersi er nestleder på FNs Etiopia-kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).

– Vi fikk et brev med beskjed om å forlate landet, sier Hersi til NRK på telefon fra Abu Dhabi.

– Jeg venter på at FN og den etiopiske regjeringen skal bli enige, før jeg kan komme tilbake på jobb. Enn så lenge får jeg ta meg en lengre ferie, sier den norske FN-sjefen.

– Alle FNs humanitære operasjoner er styrt av de grunnleggende prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet, sier Guterres. Foto: POOL / AFP

Sjokkert

FNs generalsekretær António Guterres sier at han er sjokkert over utvisningen.

– Vi er i samtaler med den etiopiske regjeringen og håper på at medarbeiderne det gjelder vil få tillatelse til å fortsette sitt viktige arbeid, sier FNs talskvinne Stephanie Tremblay.

Utenriksminister Antony Blinken sier at USA fordømmer utkastelsen «på det sterkeste». Han ber om en «øyeblikkelig reversering» av avgjørelsen. Han sier FN-medarbeidere er avgjørende for å forhindre en sultekatastrofe i Etiopia.

– Vi ber FNs sikkerhetsråd og verdenssamfunnet om å ta grep umiddelbart for å gjøre Etiopias regjering klar over følgende: Det å hindre humanitære operasjoner og å frata egne borgere det de trenger for å overleve, er uakseptabelt.

Det sier pressesjefen i Det hvite hus Jen Psaki.

Tidligere i september skrev president Biden under på en ordre som åpner opp for sanksjoner av Etiopia og Eritrea, hvis partene ikke jobber for få slutt på konflikten i Tigray.

– Rammer de svakeste

– Etiopia må umiddelbart trekke utvisningene tilbake. Det skal nå være samtaler på høyt nivå for å reversere denne beslutningen, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en e-post til NRK.

– Etiopia må umiddelbart trekke utvisningene tilbake, skriver utenriksministeren til NRK. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– FN er ikke part i konflikten som utspiller seg i Etiopia. Når den etiopiske regjeringen utviser lederen for FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA), lederen for Unicef, så rammer det sterkt de aller svakeste: Barn, flyktninger og mennesker på randen av hungersnød.

Norge har sammen med USA, Storbritannia, Frankrike, Irland og Estland bedt om at FNs sikkerhetsråd tar opp utvisningssaken raskest mulig.

Regjeringen stanser mattransport

Krigen i Etiopias nordlige provins Tigray har ført til en humanitær krise.

I november 2020 sendte statsminister Abiy inn hæren for å slåss med TPLF. Siden da har tusenvis blitt drept og to millioner sendt på flukt. FN anklager regjeringen i Addis Abeba for å blokkere forsyninger med mat, medisinsk utstyr og drivstoff. Den siste tiden har FN blitt stadig mer direkte i sine uttalelser.

Guterres sier han har full tillit til FNs ansatte i Etiopia.

– Alle FNs humanitære operasjoner er styrt av de grunnleggende prinsippene om humanitet, upartiskhet, nøytralitet og uavhengighet, sier FNs generalsekretær.

NØDHJELP: Lastebiler med nødhjelp til befolkningen i Tigray får ikke passere ut av regionen.

Strandete lastebiler

FN skrev sist uke at bare 38 av de 466 lastebilene som fraktet nødhjelp til Tigray har kommet ut av regionen. Dette fører til at mattransporten stopper opp. Tre måneder er gått siden FN advarte om at 400.000 mennesker i Tigray er rammet av sult. Siden er situasjonen bare forverret.

– Mangelen på mat betyr at folk vil begynne å dø, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

Det finnes motstridende versjoner av hvorfor lastebilene ikke kommer seg ut fra Tigray-provinsen.

Tigray-folkets Frigjøringsfront (TPLF) sier at i en uttalelse at grunnen til lastebilene ikke kommer seg tilbake fordi «sjåførene ikke har med seg drivstoff nok til returen, slik som er vanlig».

FN hevder at tankbiler som skulle levere drivstoff til Tigray ikke fikk myndighetenes tillatelse til å kjøre gjennom Afar-regionen. Sjåfører skal også ha blitt skutt på og flere har blitt arrestert, men nå løslatt.

FN rapporterte sist uke at bare 38 av de 466 lastebilene som fraktet nødhjelp til Tigray har kommet ut av regionen. Foto: FN / twitter

Versjonen gitt av regjeringen i Addis Abeba er at lastebilene blir brukt av TPLF i krigføringen. «Mistenkelig at TPLF bruker lastebilene for egne formål» ble det skrevet på regjeringens twitter-konto sist uke.