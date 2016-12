FN-panel skal undersøke krigsforbrytelser i Syria

* Opprøret mot president Bashar al-Assad i Syria brøt ut i mars 2011 og ble møtt med våpenmakt fra regimets side.

* Opprørerne grep etter hvert til våpen og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

* En rekke ulike opprørsgrupper kjemper mot regimet og dels mot hverandre.

* Militante sunnimuslimer fra Irak har kastet seg inn i krigen, både for al-Qaidas forlengede arm Nusrafronten og etter hvert også for IS. Et stort antall fremmedkrigere fra andre land deltar også i krigen.

* De ulike opprørsgruppene får støtte fra land som Tyrkia, Saudi-Arabia, Qatar og USA.

* Assad får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

* En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS i Syria og Irak og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria.

* Også Tyrkia har blandet seg inn i krigen.

* Krigen i Syria antas hittil å ha kostet nærmere 300.000 mennesker livet og halve befolkningen er drevet på flukt i og utenfor eget land

