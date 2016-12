– De siste opprørerne er ute av Aleppo

Det er Syrian observatory for human rights som hevder at evakueringen av byen er over.

Ifølge gruppen har opprørerene kun kontroll på et lite område i utkanten av bydelen.

SE VIDEO: Kulde og snø gjør situasjonen kritisk for flyktningene. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Kulde og snø gjør situasjonen kritisk for flyktningene.

Men en representant for FN sier at evakueringen av sivile fortsatt pågår.

– Dette er opplysninger vi ikke kan bekrefte. Evakueringen pågår fortsatt, sier en FN-kilde i Syria til Reuters.

En annen hjelpearbeider sier til nyhetsbyrået at evakueringen om kort tid er ferdig.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier de heller ikke kan bekrefte eller avkrefte at evakueringen er over.

BUSSES UT: Det kommer motstridende meldinger om at evakueringen av Aleppo er over. Foto: GEORGE OURFALIAN / Afp

– Vi kan ikke slå fast det ene eller det andre, sier talsmann for UD John Kirby til Reuters.

Farlig kulde

– Kraftig snøfall nord i Syria har gjort hjelpearbeidet for de evakuerte fra Øst-Aleppo vanskeligere. Våre partnere på bakken rapporterer om barn i fare på grunn av dårlig helse og kulden, melder Redd Barna Norge.

Familier har måttet vente i gater eller i utbombede bygninger mens de venter på evakueringen, uten varme, medisiner eller mat.

– Vi frykter for helsesituasjonen, spesielt for barna, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Den internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) opplyste samtidig at det siste sykehuset i Øst-Aleppo var evakuert.

Enorme behov

Samtidig med at Øst-Aleppo tømmes, øker behovet for hjelp i områdene innbyggerne evakueres til.

Ifølge Nick Finney i Redd Barna i Syria arbeider hjelpearbeidere nå døgnet rundt for å skaffe tak over hodet og mat til familiene som er fraktet ut av Øst-Aleppo.

– Behovene er store, tusenvis av barn har ankommet områdene i vest de siste dagene, og de er sultne, kalde og skrekkslagne etter måneder under beleiring og bombing, forteller han.

– De trenger mat, et trygt sted å være og medisinsk hjelp, understreker Finney. Han mener det er for tidlig å feire evakueringen som en suksess.

– Disse familiene har blitt tvunget bort fra sine hjem etter at de har gjennomlevd store lidelser. De har kommet til områder som fra før er overveldet av flyktninger. Vi trenger hjelp fra det internasjonale samfunnet for å kunne hjelpe disse barna og voksne til å overleve vinteren, sier han.