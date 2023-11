FN fordømmer Nord-Koreas satellittoppskyting

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer på sterkeste Nord-Koreas forsøk på å skyte opp en satellitt. Det sier en talsperson natt til onsdag. I uttalelsen ber Guterres landet om å overholde FNs resolusjoner. FN oppfordrer myndighetene om igjen å snakke med dem.

Nord-Korea har ikke lov til å bruke langtrekkende ballistiske missiler. En romrakett er et slikt missil.

Det er uklart om oppskytningen var vellykket. Det amerikanske forsvaret har ikke publisert informasjon som viser at den er i bane rundt jorden.

Nord-Korea hevder oppskytningen var vellykket.

FNs generalsekretær António Guterres fordømmer oppskytningen og påpeker at FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å bruke denne type teknologi. Foto: AFP

Både Japan og USA har også fordømt tirsdagens oppskyting. Det er antatt at satellitten skal brukes til overvåkning.

Sør-Korea opphever delvis en militæravtale

En avtale om militær avspenning med Nord-Korea er delvis opphevet av Sør-Korea. Avtalen ble innført i 2018.

Statsminister Han Duck-soo i Sør-Korea sier landet vil reagere på grunn av handlingen fra naboen i nord. Foto: AP

Statsminister Han Duck-soo i Sør-Korea sier at satellittoppskytingen er en «tydelig indikasjon» på at naboen i nord ikke respekterer avtalene dem imellom. Det melder nyhetsbyrået Yonhap.

Sør-Korea skal nå gjenoppta etterretningsaktivitet på grensen som militæravtalen har hindret dem i å gjøre.

Ikke første forsøk

Oppskytingen tirsdag var det tredje forsøket på å sende opp satellitten.

Da det ble kjent at satellitten var skutt opp ble det sendt ut et evakueringsvarsel i regionen Okinawa, men det ble trukket tilbake senere da missilet passerte over Stillehavet isteden.

Dersom Nord-Korea har greid å plassere satellitten i bane, så er det ikke første gangen landet har greid å gjøre noe slikt. Nord-Korea har to ganger utført vellykkede oppskytninger av satellitter.