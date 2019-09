FN bekrefter grunnlovskomité i Syria

Den norske FN-utsendingen Geir O. Pedersen skal de neste ukene hjelpe til slik at komiteen kommer i gang med arbeidet.

Beslutningen om en grunnlovskomite ses på som et etterlengtet skritt i den langvarig fastlåste fredsprosessen.

Pedersen skriver på sosiale medier at komiteen kommer til å arbeide fra Genève.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den syriske grunnlovskomiteen kommer til å ha 150 medlemmer. En tredel velges av regjeringen, en annen av opposisjonen og den siste tredelen plukkes ut av FN.

Det har til nå vært uenighet om hva komiteen skal gjøre.

Myndighetene i Damaskus håpet å gjøre noen endringen i den nåværende konstitusjonen mens opposisjonen vil skrive en ny grunnlov fra bunn.

– Jeg tror fullt og fast at etableringen av en syrisk-ledet grunnlovskomité kan bli starten på en politisk vei mot en løsning på den årelange krigen, sier FNs generalsekretær António Guterres.

FNs generalsekretær António Guterres bekreftet i dag at det skal opprettes en grunnlovskomite for Syria. Foto: YANA PASKOVA / Reuters

Generalsekretæren, som kom med nyheten da FNs toppmøteuke ble innledet, understreket at komiteen er et syrisk initiativ og at det er syrere som vil lede prosessen.

Arbeidet med å få på plass en komité som skal utarbeide en ny grunnlov for Syria, har pågått i lang tid.

Selv om det ble meldt om et gjennombrudd i forrige uke, er det ikke fastsatt noen dato for når komiteen skal begynne sitt arbeid eller når det skal være ferdig.

Guterres beskriver komiteen som troverdig, balansert og inkluderende.

– Grunnlovskomiteens arbeid må følges av konkrete handlinger for å bygge tillit og fortrolighet slik at min spesialutsending gir fra seg sitt mandat for å støtte opp under en bredere politisk prosess framover, sa Guterres.

De siste åra har det pågått parallelle forhandlinger ledet av Russland og Tyrkia, som støtter henholdsvis regjeringen og opposisjonen.

President Bashar al-Assads styrker har, med russisk hjelp, tatt tilbake store områder fra opprørere og jihadister. Anslagsvis kontrollerer nå myndighetene 60 prosent av Syria.

FNs Syria-utsending Geir O. Pedersen er nå i Damaskus.

– I dag hadde jeg enda et svært positivt møte med Syrias visestatsminister og utenriksminister Walid Muallem, der vi diskuterte de gjenværende sakene som skal lede til etableringen av en grunnlovskomité, skriver Pedersen i en erklæring.

Pedersen roser også kontakten med den syriske opposisjonen.