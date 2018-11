Pedersen: Kunne ikke si nei til Syria-jobb

– Jeg brukte litt tid på å ta avgjørelsen. Det må jeg innrømme, sier Pedersen til NRK.

Han har kun vært ambassadør i Beijing i litt over ett år, men stuper snart inn i en ny utfordring. Han vet at jobben som FNs spesialutsending til Syria er mer enn krevende, men Pedersen er sterkt motivert.

– Jeg ville ikke tatt jobben hvis jeg ikke trodde at jeg kunne være med på å gjøre en forskjell, sier ambassadøren.

Pedersen mener likevel at det ikke er han alene, men mange med ham som må få brikker til å falle på plass, for at det skal bli fred i Syria.

– Jeg må ha et samlet sikkerhetsråd bak meg, støtte fra de regionale aktørene. Aller viktigst er det å få til en god dialog med de syriske partene og klare å bringe de sammen, slik at vi får til en troverdig og inkluderende prosess som gjør at denne konflikten kan få en slutt.

Lang erfaring

Han skal forsøke å legge til rette for en fredelig løsning på den sju år lange borgerkrigen, som har kostet hundretusener av mennesker livet og tvunget millioner på flukt.

– Man må alltid tro at det er mulig å få løst en konflikt. Konflikten i Syria vil ta slutt en dag. Spørsmålet er hvordan den tar slutt, og om den tar slutt på en slik måte at vi ikke får stadig tilbakevendende konflikter og kriger i området, sier Pedersen.

Pedersen har lang erfaring fra Midtøsten og var en viktig bakmann under de hemmelige forhandlingene som ledet fram til undertegningen av Oslo-avtalen mellom Israel og palestinerne i 1993. En periode var han også FNs spesialutsending til Libanon.

– Jeg har nok blitt spurt på grunn av min bakgrunn fra Midtøsten. Så tror jeg også at Norge har et godt rykte på seg når det gjelder å få til konfliktløsning rundt omkring i verden.

Gir seg etter ett år i Kina

Pedersens nåværende sjef utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) beskriver ham som en av sine fremste diplomater.

– Geir O. Pedersen er en meget erfaren diplomat som kjenner både Syria og regionen godt. Jeg ønsker ham lykke til med oppdraget, og vi vil fra norsk side gjøre det vi kan for å støtte ham og FN, sa Søreide til NTB da utnevnelsen ble kjent onsdag.

Han forlater nå jobben som ambassadør i Kina etter vel ett år.

– Forhåpentligvis synes kineserne at det er litt for tidlig at jeg reiser. Det synes jeg også, men de har uttrykt full støtte til mitt kandidatur i New York.