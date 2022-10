Flere nordmenn havnet midt i kaoset: – Det var bare flaks at vi snudde

– Det var helt kaos. Umulig å komme noen vei. Du måtte dytte for å komme deg framover, sier Kine Solberg Svendsen til NRK dagen derpå.

På vei opp trappa fra Metroen i Seoul sentrum forsto hun fort at noe var galt.

Store folkemengder var ute i den sørkoreanske hovedstaden for å feire halloween.

Flere hundre mennesker ble trengt sammen i en smal gate.

Trengselen skal til slutt ha blitt så stor at folk fikk panikk og trampet over hverandre i et forsøk på å komme seg vekk.

Minst 153 mennesker er bekreftet døde.

153 mennesker er bekreftet døde og nesten like mange er skadd etter halloween-tragedien i Sør-Koreas hovedstad.

– Sendte melding til min mor ganske fort

– Folk fikk gjenopplivning på gatene, folk holdt på å dø, sier Solberg Svendsen.

Den norske studenten sier det først var umulig å snu, fordi det var så mye folk i gatene.

– Vi kom 20 meter opp i gata før vi måtte snu. Politiet sperret av, ambulansefolk kom løpende nedover med bårer. Det sto fire ambulanser på gata og ventet.



Kart over området der 153 mennesker mistet livet i Seoul.

– Politiet prøvde å få folk til å snu, og det var bare flaks at vi snudde da vi gjorde det. Ellers hadde vi sittet fast, sier Solberg Svendsen.

Hun har vært på utveksling i Sør-Korea fra Universitetet i Agder siden august, og sier alle hennes norske venner er trygge etter hendelsen.

– Jeg sendte en melding til min mor ganske fort etter at jeg hørte at noen hadde dødd. Hun takket for at jeg sa ifra om at jeg var trygg.

Skadde mennesker fikk hjelp i en av gatene i Seoul. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

– Noen som skrek

Stian Nyblom havnet også midt i kaoset lørdag kveld. Han sier han fikk følelsen av at det kom til å skje noe.

– Vi var ganske raske med å komme oss bort fram folkemengden fordi det allerede da begynte å bli folk som falt og noen som skrek, sier han.

Nyblom er på utveksling i Seoul, og sier halloween-tragedien skjedde i et område som er kjent for å være folkerikt.

– Det er et av de mer populære stedene å feste. Hvis det er noe spesielt som skjer, er det ganske mange mennesker der. Men det har ikke vært trengsel som dette før, sier han.

Nyblom sier han stusset over at vaktene i området lot biler kjøre gjennom folkemengden. Det skal ha ført til at ambulansene ble blokkert.



– Jeg syns det var merkelig at de ikke stoppet trafikken og lot folk få mer plass, sier han

Emilie Skålvik hadde også tatt turen for å oppleve stemningen.

– Området er veldig kjent for sin halloween-feiring. Så det er nok derfor det kom veldig mange til Itaewon denne helgen for å feire, sier hun.

Hun sier mobildekningen og internettilgangen ble dårligere og dårligere.

– Du står tett i tett, skulder til skulder. Vi hadde ikke så god mobildekning, men da vi kom tilbake til leiligheten sendte jeg melding til min mor om at jeg var trygg, sier hun.

Slik så det ut i et av de trange smugene i Itaewon-distriktet før det brøt ut panikk lørdag kveld. Foto: YONHAP / Reuters

Minst en nordmann blant de omkomne

UD bekrefter søndag morgen til NRK at minst én nordmann er blant de omkomne. De pårørende er varslet.

Nå jobber de tett med ambassaden i Seoul for å få oversikt over situasjonen.

– Det har vært, og er nok fremdeles, ganske kaotisk, sier pressetalsperson i UD, Ane Haavardsdatter Lunde, til NRK.

Det er blant annet flere norske studenter i Sør-Korea. Universiteter jobber nå med å sjekke om noen av deres studenter er berørt.

Studentprest Hilde Sirnes, som til daglig dekker Sør-Europa, drar til Sør-Korea for å bistå norske studenter, bekrefter beredskapsleder Petter Skants i Sjømannskirken.

Han sier kirken også har økt bemanningen på sin vakttelefon, i tilfelle det er flere som ønsker å ta kontakt.

Rektor Sunniva Whittaker ved Universitetet i Agder sier de ikke har hørt at den omkomne er student hos dem.

– Vi har syv studenter fra UiA i Sør-Korea. Fire av dem i Seoul, og alle er gjort rede for, sier hun.

Rektor ved Universitetet i Sør-Øst, Petter Aasen, sier de ikke har studenter i Sør-Korea.

– Vi har forskningssamarbeid med Sør-Korea men ikke aktive utvekslingsavtaler, sier han.