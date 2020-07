Flere land som hadde åpnet opp må stenge igjen på grunn av ny koronasmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sperrebånd ble fjernet. Strenge kontroller ble hevet og barene åpnet igjen. Men så kom smitten tilbake. Nå opplever folk i flere at land at den nyvunne friheten blir tatt fra dem igjen.

Lleida, Lugo, Spania

To provinser i Spania har reversert prosessen med å åpne. Begge steder ble det slått alarm etter en økning i koronasmitte.

I Lleida-regionen er 200.000 mennesker mer eller mindre sperret inne.

Nordvest i Spania, i Galicia-regionen, får folk bare forlate området hvis de må det på grunn av jobben. Den neste uken må de 70.000 innbyggerne i byen La Marina holde seg hjemme. Regionens helseminister, Jesus Vazquez Almuina, sier det nye smitteutbruddet kan følges tilbake til flere barer.

Nå må restaurantene og barene reduserer kapasitet sin med 50 prosent. Folk blir pålagt å gå med munnbind ute, også på strendene og ved svømmebassenger.

Tomme bord på en uteservering i Lleida. https://gfx.nrk.no/2X95aP0furGhOsRRX07ClAaQpDIFiMGU5zVhfBy3tE4w.jpg Foto: Nacho Doce / Reuters

Texas, Florida, Arizona, California, USA

I flere amerikanske delstater var man i ferd med å åpne barer og strender. På sandstrendene i Florida flokket folk seg sammen, men gleden ble kortvarig. Smittetallene økte og parasoller måtte pakkes sammen. På barene ble det innført restriksjoner. I Texas ble barene stengt og munnbind ble pålagt.

– Vi åpnet altfor tidlig. Vi har hatt barer som delte ut gratis champagne. Vi har sett unge som går på store familietilstelninger og som smitter sine eldre slektninger, sa Demokratenes ordfører, Kate Gallego, i Phoenix i Arizona i et intervju med ABC News.

Myndighetene i alle de delstatene sa at de nye utbruddene skyldes at de gjenåpnet for tidlig, i strid med anbefalingene til USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci.

Også i California, som var en av delstatene som stengte ned tidlig, måtte myndighetene igjen ty til nye sperretiltak på grunn av økt smitte.

Pristina, Kosovo

Myndighetene i Kosovo har gjeninnført portforbud i hovedstaden Pristina og tre andre byer. Statsminister Avdullah Hoti sa på en pressekonferanse at de blir begrenset mulighet til å gå ut mellom klokka 21 og 05. Restauranter og barer må også holde stengt i dette tidsrommet.

Landet var stengt ned i to måneder, men hadde begynt å åpne opp. Nå er det påbudt med munnbind når man går ute.

Helsedirektoratet advarer

Fredag advarte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om hva som kan skje når samfunnet åpner opp igjen:

– Akkurat nå har vi kommet langt ned i smittetall, folk har gjort en utrolig god innsats, så risikoen for smittespredning er veldig lav. Men når man da åpner samfunnet igjen, og folk har mer kontakt, så blir sårbarheten i prinsippet den samme som den var før landet stengte i mars.

Nakstad advarte om at det kan komme nye smitteutbrudd hvis folk som slapper av for mye, ikke lenger holder avstand og går ut når de er syke. Kombinert med smitte fra utlandet kan det gi utfordringer.

– Da skal det ikke så mye smitte inn fra utlandet for eksempel før det kan begynne å spre seg og vokse i befolkningen.

Iran

Iran har gjeninnført strengere tiltak etter et kraftig hopp i antall smittede. Sist søndag ble det registrert 163 dødsfall. Det er en økning på 10 prosent fra dagen før, opplyser helsedepartementet i landet.

Sentral myndigheter har gitt de forskjellige provinsene lov til å stramme inn på reglene. I såkalte røde områder er sammenkomster som begravelser og brylluper forbudt. Det er påbudt å gå med munnbind ute.

I Iran er det påbudt med maske når man går ute. Her fra byen Zanjan. Foto: Vahid Salemi / AP

Safi, Marokko

Kystbyen Safi hadde begynt å lette på restriksjonene da smittetallene økte. Flere enn 500 ansatte i byens fiskemottak testet positivt for koronaviruset, skriver 2M.ma. det er satt opp sperringer som hindrer folk å komme inn og ut av byen.

Nå må kafeer og restauranter stenge ved 20-tiden og det er forbudt å gå på en av strendene i Safi.

Melbourne, Australia

Australia innførte også tidlig strenge restriksjoner.

Landet så ut til å ha kontroll over spredningen av viruset, men en nærmest eksplosiv økning av koronasmitte i storbyen Melbourne den siste tiden, har ført til at byen nå blir stengt ned.

Byens over 5 millioner innbyggere ble tirsdag bedt om å holde seg hjemme da delstatsminister Daniel Andrews kunngjorde at det innføres lockdown i minst seks uker i Melbourne. Det er nødvendig for å unngå en katastrofe, advarte han.

– Vi kan ikke late som om koronakrisen er over. Det har vært et uforsvarlig høyt antall nye smittetilfeller, sa Andrews.

I går ble det kjent at nabodelstaten New South Wales stenger grensa til Victoria, hvor Melbourne er delstatshovedstad, som følge av koronautbruddet i Melbourne.

Politiet står vakt utenfor de stengte boligblokkene i Melbourne. Her snakker de med en av beboerne. Foto: Andy Brownbill / AP

Israel

Israel gjeninnførte en rekke tiltak mot koronaviruset etter at det oppsto nye utbrudd med hundrevis av nye smittetilfeller daglig.

Selv om svært få har dødd eller er blitt alvorlig syke, stengte myndighetene igjen barer, nattklubber, svømmebasseng, treningssentre og konserthaller.

Restauranter kan bare ha 20 gjester innendørs, synagoger og moskeer kan bare slippe inn 19, og busser får ikke ha mer enn 20 passasjerer.

– Pandemien sprer seg. Det er så klart som sola, sa statsminister Benjamin Netanyahu.

Leicester, England

Den britiske byen stengte i slutten av juni. Et nytt utbrudd av koronaviruset betydde kroken på døra for skolene og ikke-livsnødvendige butikker.

– Innbyggerne i Leicester oppfordres til å være hjemme så mye de kan og den nasjonale gjenåpningen som er planlagt 4. juli, gjelder ikke for dem, sa helseminister Matt Hancock.

De strenge tiltakene skulle gjennomgås innen to uker. Samtidig åpnet pubene Leicestershire fylke søndag 6. juli. Det ble en utfordring for det lokale politiet som måtte håndtere to forskjellige regler, melder BBC.