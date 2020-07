Slik åpnes Europa for turister

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Siden 15. juni har vi kunnet reise karantenefritt til nordiske land unntatt Sverige.

På fredag sier regjeringen hvilke andre land i Europa som omfattes av det samme.

De nye reglene vil gjelde fra 15. juli.

Ett av argumentene for å vente til denne datoen er å høste erfaringer fra land som åpner tidligere.

– Smittesituasjonen i Europa generelt har kommet under kontroll i mange land. Det er lav smitte mange steder, men det er ganske store forskjeller innad i land også, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Et sett av kriterier fra Folkehelseinstituttet (FHI) må oppfylles for at nordmenn skal kunne reise til et land uten å måtte gå i karantene når man kommer tilbake.

Kriteriene til FHI er: Ekspandér faktaboks Regionen må ha færre enn 20 nye smittede pr. 100.000 innbyggere i gjennomsnitt de siste to ukene.

Regionen må også ha færre enn 0,5 nye innleggelser på intensivavdeling pr. 100.000 innbyggere som snitt de siste to ukene.

Andelen positive prøver må være under 5 prosent.

Skiller ikke på regioner i Europa

Mens Norge kan åpne for enkelte regioner i Norden, vil man bare vurdere hele land i resten av Europa, opplyser Nakstad.

– Så uavhengig av hvilke land som blir annonsert 10. juli, må den enkelte sette seg inn i hvilke regioner det er smitte i, og ta forholdsregler hvis man reiser dit, bemerker han.

NRK har sett på noen land som har lettet på reglene. Hvert land kan ha egne bestemmelser for blant dokumenter og testing. Det betyr at du kan bli testet for korona på flyplassen.

Selv om mange land har åpnet for at nordmenn kan komme inn i landet uten å måtte gå i karantene, må nordmenn fram til 15. juli i karantene når de reiser tilbake til Norge.

Italia

Landet åpnet grensene 3. juni for innbyggere i EU, Storbritannia, Schengen-området, Andorra, Monaco, Vatikanstaten og San Marino.

Det koronarammede landet hadde da vært stengt siden 9. mars.

Italia har i likhet med Tyskland ikke åpnet for 15 land utenfor EU som er anbefalt av Europarådet. (Se listen under Spania)

Helseminister Roberto Speranza sier de velger den «forsiktige linjen».

– Situasjonen på globalt nivå er fortsatt veldig uoversiktlig. Vi må unngå at det italienerne ofret i disse månedene er forgjeves, sa han.

Alle italienske cruisebåter er innstilt.

Ansiktsmasker er obligatorisk i butikker og på offentlig transport.

TIDLIG UTE: Italia var av de første landene i Europa til å åpne opp igjen. Colosseum i Roma åpnet for turister 1. juni etter å ha vært stengt i tre måneder. Foto: Cecilia Fabiano / AP

Hellas

Landet har vært åpent for nordmenn siden 15. juni. Det betyr altså at du ikke må i karantene ved ankomst.

Hellas er åpent for EU-land pluss Storbritannia, Sveits, Norge, Lichtenstein og Island.

Søndag 5. juli ble det klart at reisende fra Serbia ikke lenger får komme inn i Hellas etter at spredningen av koronasmitte har tiltatt i Serbia.

Ifølge nettsiden til de greske myndighetene er det ikke noe generelt forbud mot britiske og svenske turister, men direktefly fra Storbritannia og Sverige kan ikke lande i Hellas før tidligst 15. juli.

Det førte til kaos for et fly med svenske turister på torsdag. Flyet fikk til slutt lande, og svenskene ble testet for koronasmitte. Ifølge Expressen skal akkurat denne turen ha blitt klarert fordi det ble regnet som markedsføring.

Greske myndigheter vil ta stikkprøver av turister ved ankomst. Etter testingen får turisten dra videre til reisemålet. Ved en positiv test, blir vedkommende kontaktet og plassert i 14 dager karantene, utgifter dekkes av den greske staten, opplyser myndighetene.

FORSIKTIG ÅPNING: En kvinne går forbi et skilt som sier at folk må huske å holde avstand på en bar å stranda. Kos 29. juni. Foto: Alkis Konstantinidis / Reuters

Da landet åpnet for flere turister onsdag sist uke, ble det gjennomført 6500 koronatester på flyplasser omkring i landet.

De som reiser til Hellas, må ha fylt ut et innreisedokument før avreise. I dokumentet skal du oppgi flyinformasjon, personlig informasjon, adresse til hotellet og hvilket reisemål du skal besøke.

24 timer innen avreise får du en QR-kode via e-post som du laster ned til din mobil eller skriver ut og har med til flyplassen. Har du ingen QR-kode, risikerer du å bli nektet ombordstigning ved utreise.

Apollo har allerede satt opp fly fra Norge til Hellas. Flyvningen mellom Oslo og Kreta vil gå ukentlig fra 17. juli. Oslo til Rhodos har oppstart 26. juli.

– Vi regner med at Hellas står på listen over land regjeringen presenterer 10. juli. Vi ser at Hellas har lite smitte, og Danmark har allerede åpnet for reiser dit, sier administrerende direktør Erik Haug i Apollo.

Halvparten av plassene på det første flyet til Kreta ble solgt i løpet av 48 timer.

– Om Hellas ikke skulle stå på listen fra regjeringen, så får kunden selvsagt mulighet til å booke om eller pengene tilbake, sier Haug.

Ving starter sine reiser 22. august.

SAS, Norwegian og en rekke utenlandske selskaper har satt opp flyreiser til utlandet i juli.

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlig transport og offentlige steder med begrenset plass.

SPANIA ÅPNET: Turister fra EU-land ankommer flyplassen Son Sant Joan i Palma på Mallorca 22. juni. Foto: Jaime Reina / AFP

Spania

Landet åpnet 21. juni grensene til EU-land, Schengen-land og Storbritannia. Det betyr altså at reisende fra disse landene ikke trenger å gå i karantene.

NRK har vært i kontakt med nordmenn som har reist til Spania. De måtte fylle ut et skjema der de skrev under på at de ikke har symptomer på korona. Alle ble målt for feber.

Landet har også åpnet for reisende fra de 15 landene utenfor EU som Europarådet anbefalte 30. juni.

Dette er: Algerie, Australia, Canada, Georgia, Japan, Montenegro. Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbia, Sør-Korea, Thailand, Tunisia og Uruguay.

Kina står på listen som det 15. landet, men det betinger at Kina åpner sine grenser for EU-borgere.

USA, som har flest tilfeller av koronasmitte og koronadødsfall i verden, står ikke på listen. Heller ikke reisende fra land som Russland, Brasil og India slipper foreløpig inn i Schengen-området.

Lørdag 4. juli ble den spanske regionen Lleida i Catalonia sperret av. 200.000 innbyggere er nå isolert etter raskt økende smitte. Utbruddet er koblet til gjestearbeidere i jordbruket.

Søndag 5. juli stengte myndighetene et nytt område. 70.000 mennesker i regionen Galicia nordvest i landet blir isolert på grunn av et stort koronautbrudd i regionen.

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlig transport og steder med begrenset plass.

STRANDA ALENE: En tysk turist soler seg på stranda i Palma på Mallorca 15. juni. Foto: Joan Mateu / AP

Frankrike

Fra 15. juni har landet vært åpent for turister fra EU-land pluss Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Sveits og Vatikastaten.

Turister fra Spania og Storbritannia blir bedt om å gå i en frivillig karantene.

Landet er fra 1. juli også åpent for 15 land utenfor EU.

Det er obligatorisk med ansiktsmaske på offentlig transport.

DELT INN I SONER: Enkelte strender i Frankrike har markert soner for at folk skal holde avstand. Her fra La Grande Motte sør i Frankrike. Foto: Daniel Cole / AP

Tyskland

Fra 15. juni har landet vært åpent for turister fra EU, Sveits, Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia.

I motsetning til Frankrike har ikke Tyskland åpnet for karantenefritak fra de 15 landene utenfor for EU, som Europarådet anbefaler. De vil vente til 31. august med å oppheve kravet om karantene i 14 dager.

Et lokalt smitteutbrudd på et slakteri skapte bekymring i Tyskland i midten av juni. Reproduksjonstallet spratt opp til nærmere 3, men dette er nå redusert til under 1 igjen, melder Robert Koch-instituttet.

Det betyr at smitten fortsetter å synke.

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlige områder innendørs og på offentlig transport.

Bulgaria

Åpnet grensene 1. juni til EU-land, samt San Marino, Andorra, Monaco, Vatikanstaten, Serbia, Nord-Makedonia, Bosnia og Hercegovina og Montenegro.

Turistene må skrive under en bekreftelse på at de er informert om landets smittevernregler og risikoen ved koronaviruset. Bekreftelsen skal leveres helsepersonell ved grensen.

Turister fra Belgia, Portugal, Sverige og Storbritannia må i karantene i 14 dager.

ÅPNET TIDLIG: Turister tar en selfie i Rovinj i Kroatia 4. juli. 1. juni åpnet Kroatia for turister fra ti land. Foto: Denis Lovrovic / AFP

Kroatia

1. juni åpnet Kroatia grensene for statsborgere fra Tsjekkia, Ungarn, Østerrike, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovenia, Tyskland og Slovakia.

Grensene er nå også åpne for borgere fra EU og Storbritannia, som altså ikke trenger å gå i karantene.

Tilreisende bes om å fylle ut et reiseskjema før avreise.

Sverige

Sverige innførte et midlertidig innreiseforbud fra 17. mars. Innreiseforbudet gjelder alle utenlandske statsborgere som forsøker å reise inn i Sverige fra et land utenfor EØS og Sveits, med noen unntak. Danmark, Norge og Finland omfattes ikke av innreiseforbudet, skriver UD.

Fra 30. juni kan svenskene reise til Hellas, Kroatia, Spania, Italia, Portugal, Frankrike, Island, Belgia, Sveits, Luxembourg, Ungarn, Monaco, San Marino og Vatikanstaten uten å måtte gå i karantene når de kommet tilbake.

Reiser til andre land, inkludert Norge, frarådes fortsatt.

Nordiske land holdes utenfor fordi de ikke vil slippe svenskene inn, skriver Expressen.

Utenriksminister Linde sier det er karantenebestemmelsene som gjør at Sverige ikke kan åpne for reise til flere land. Siden svensker blir stoppet på grensen til Norge, er det altså ikke noe poeng at Sverige åpner for feriereiser til Norge.

Danmark

Norske turister og andre med bosted i Norge kan fra og med lørdag 4. juli reise fritt inn i Danmark uten et bestemt formål eller dokumentasjon på at man har reservert seks netters opphold på hotell. Dette var tidligere et krav etter gjenåpningen.

Danmark har også åpnet grensene til de fleste av landene i Europa, men listen over godkjente land kan endre seg, og oppdateres ukentlig.

Reisende fra Sverige og Portugal må i karantene.

det er ikke påkrevd å ha på ansiktsmaske i det offentlige rom, men fra 15. juni er det obligatorisk på flyplasser.

MANGE STEDER: De gule regionene i dette kartet fra europeiske smittevernmyndigheter viser smittespredning på under 20 tilfeller per 100.000 i de siste 14 dagene. Det er en av terskelverdiene norske myndigheter har satt for å tillate reise etter 15. juli. Foto: ECDC

Island

Fra og med 15. juni har innreisende fra Norge kunnet velge mellom 14 dagers karantene eller en covid-19-test ved ankomst. Dette var gratis de to første ukene, men fra 1. juli må man betale drøyt 600 norske kroner for testen.

Reisende må fylle ut et skjema før de lander.

Island oppdaterer daglig om smittesituasjonen og testingen.

2. juli ble 1778 testet ved grensen. To ga utslag for Covid-19.

Per 15. juni hadde 17.705 personer gjennomgått test på grensen, hvorav sju var positive.

På Island er det i dag 13 personer som er smittebærende, og alle er isolert, skriver myndighetene.

NRK har sett på hvilke flyruter som åpner når de nye reglene trer i kraft 15. juli. Se hvor du kan fly når regjeringen mykner opp reglene.

PUBENE ÅPNET: Pubene i England fikk åpne igjen lørdag 4. juli. Her fra The Black Lion pub i London. Foto: Frank Augstein / AP

Storbritannia

Fredag la myndighetene i England fram en oversikt over land som er unntatt karanteneplikt fra 10. juli.

Dette gjelder altså turister som kommer til England.

Norge er som ventet på listen over de 60 landene, mens Sverige, USA, Kina og Russland ikke er på listen.

Ifølge Sky News forventer den britiske regjeringen at mange land på listen også åpner for at briter som kommer til deres land også skal slippe karantene, men noen slike avtaler er ikke bekreftet.

Skottland, Wales og Nord-Irland skal komme med egne regler.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon går hardt ut mot den britiske regjeringen.

– Når så mye står på spill som det gjør nå, kan vi ikke tillate oss selv å bli dratt med i dragsuget av, for å være ærlig, et annet lands kaotiske prosess, sa Sturgeon.

Ansiktsmasker er obligatorisk på offentlig transport i England. I Skottland er det anbefalt.

Land med karantene-fritak inn til England Ekspandér faktaboks Andorra, Antigua og Bermuda, Aruba, Australia, Østerrike, Bahamas, Barbados, Belgia, Bonaire, Sint Eustatius og Saba, Kroatia, Curaçao, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Dominica, Færøyene, Fiji, Finland, Frankrike, Fransk Polynesia, Tyskland, Hellas, Grønland, Grenada, Guadeloupe, Hongkong, Ungarn, Island, Italia, Jamaica, Japan, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Macau, Malta, Mauritius, Monaco, Nederland, Ny-Caledonia, New Zealand, Norge, Polen, Réunion, San Marino, Serbia, Seychellene, Sør-Korea, Spania, St. Barthélemy, St. Kitts og Nevis, St. Lucia, St. Pierre og Miquelon, Sveits, Taiwan, Trinidad og Tobago, Tyrkia, Vatikanstaten, Vietnam.

