Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en timelang sending på VGTV tidligere i dag besvarte overlege i FHI, Are Stuwitz Berge, en rekke spørsmål om korona.

Der fikk han blant annet spørsmål om det er greit å klemme, og når det er greit å kline igjen på byen. Da svarte han dette:

– Vi har vært ganske strenge i starten av utbruddet og sagt tydelig at man skal holde en meters avstand til andre utenfor sin egen husstand. Men nå er det litt opp til hver enkelt hvem som er de nærmeste. Så lavt som smittetallet er nå, tenker jeg det er greit å gi en klem til nære venner.

Videre sa Stuwitz Berge:

– Det er ikke noen lov mot å kline på byen, det har det aldri vært. Så klart, jo flere du kliner med på byen, til større er faren for at du møter noen med smitte. Men igjen smitten er relativt liten nå, og de færreste kliner vel med så mange at det utgjør noen fare.

FHI og Helsedirektoratet enige om smittevernreglene

I lys av dette skrev VG saken FHI: Nå kan du klemme gode venner igjen. Det skapte stor usikkerhet om hvorvidt dette med klemming var nye retningslinjer fra myndighetene.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bekrefter imidlertid overfor NRK at deres felles råd fortsatt er at klemming bør begrenses til dem man bor sammen med.

I tillegg kan man klemme sin beste venn eller kjæreste, men ingen andre, opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Vi forstår veldig godt at mange savner å klemme på venner og folk de omgås. Det er veldig forståelig, men det er sånn at disse smittevernreglene er viktig som et sikkerhetsnett mot at smitte sprer seg i samfunnet. Derfor har vi holdt på det rådet at man klemmer på de man bor med, én bestevenn eller kjæreste, men ikke på alle andre, sier han.

Viktig sikkerhetsnett

Rostrup Nakstad bekrefter det Stuwitz Berge sier om at smittetallene er lave i Norge, men påpeker samtidig at dette kan endre seg og at det derfor er viktig å opprettholde gode vaner.

– Akkurat nå har vi kommet langt ned i smittetall, folk har gjort en utrolig god innsats, så risikoen for smittespredning er veldig lav. Men når man da åpner samfunnet igjen, og folk har mer kontakt, så blir sårbarheten i prinsippet den samme som den var før landet stengte i mars.

Han sier at det kan komme nye smitteutbrudd hvis folk som slapper av for mye, ikke lenger holder avstand og går ut når de er syke. Kombinert med smitte fra utlandet kan det gi utfordringer.

– Da skal det ikke så mye smitte inn fra utlandet for eksempel før det kan begynne å spre seg og vokse i befolkningen.

Helsedirektoratet er imidlertid ikke bekymret for en ny stor smittebølge.