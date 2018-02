Flere hundre tusen rømmer Venezuela

Den økonomiske krisen og matmangelen i Venezuela har ført til at flere hundre tusen mennesker rømmer til nabolandene Brasil og Colombia for å finne midlertidig arbeid eller kjøpe det de ikke får tak i hjemme.

President Juan Manuel Santos opplyste fredag at reglene for innreise skal skjerpes. Nå må man ha en spesiell grensetillatelse eller pass for å slippe inn i landet.

Samtidig blir det satt inn 3000 nye grensevakter, drøyt 2000 av dem soldater, melder Reuters.

– Colombia har aldri opplevd en slik situasjon tidligere, sa Santos da han besøkte grensebyen Cúcuta, som tar imot de fleste innvandrerne fra Venezuela.

De varslede innstrammingene har ført til økt pågang fordi mange frykter at det skal bli vanskeligere å reise til Colombia, skriver BBC.

Det er enorm pågang ved grensen til Colombia. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / Reuters

Skylder på presidenten

I løpet av siste halvår i 2017 registrerte Colombia over en halv million innvandrere fra Venezuela, en økning på 62 prosent. Myndighetene tror over en million har kommet siden 2015.

Mange reiser hjem igjen etter en stund, men myndighetene i Colombia regner også med at mange vil forsøke å bosette seg permanent i landet.

President Juan Manuel Santos besøkte grensebyen Cucuta torsdag. Foto: Carlos Eduardo Ramirez / Reuters

Colombias president legger skylda på Venezuelas president Nicolás Maduro.

– Jeg vil si til president Maduro: Dette er et resultat av din politikk. Det er ikke Colombias feil, det er et resultat av ditt avslag på tilbud om humanitær hjelp fra både Colombia og verdenssamfunnet, sa Santos.

Brasil har sendt ut soldater på ekstra patruljer langs grensen til Venezuela, og varsler flytting av tusenvis av venezuelanere som oppholder seg i delstaten Roraima nord i landet.

– Venezuelanerne blir fordrevet fra sitt eget land på grunn av sult, jobbmangel og medisinmangel. Vi er her for å tilby hjelp og styrke grensen, sier forsvarsminister Raul Jungmann.

Det er meldt om flere sammenstøt mellom flyktninger og lokalbefolkningen i området.

Colombianske soldater patruljerer ved grensa mot Venezuela. Foto: Staff / Reuters

Inflasjon på 13.000 prosent

Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at inflasjonen i Venezuela vil nå 13.000 prosent i løpet av året, noe som har gjort mange lønninger nærmest verdiløse.

– Vi dør av sult og får ikke tak i medisiner. Jeg ber Colombias president om å fortsette å slippe oss inn, og ikke stenge grensen, sier grønnsakshandleren Carmen Garcia til Reuters.

Nicolas Maduro stiller til gjenvalg 22. april. Foto: Federico Parra / AFP

USA har innført økonomiske sanksjoner mot Venezuela, og president Donald Trump sa i sin tale til FNs generalforsamling at situasjonen er uakseptabel.

Venezuelas president svarte med å kalle Trump «en ny Hitler i internasjonal politikk» og hevdet Trump hadde planer om å drepe ham.

Maduro har lenge hevdet at krisen skyldes økonomisk sabotasje som er støttet av USA.

Han kunngjorde nylig at han stiller til gjenvalg i april, og ba om at valget holdes så snart som mulig.

Venezuelanere prøver å haike etter å ha kommet seg inn i Brasil. Foto: Nacho Doce / Reuters