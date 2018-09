Flere drept av bilbombe i Somalias hovedstad

Bilbomben eksploderte rett utenfor kontorene til lokale myndigheter i Somalias hovedstad, Mogadishu.

Det som trolig var et selvmordsangrep, skjedde i bydelen Howlwadag, nord i hovedstaden. Bydelen huser landets største åpne markedsplass, Bakaara Market, som har vært utsatt for flere angrep tidligere.

– Bilbomben var rettet mot styresmaktene. Tre mennesker døde og flere er såret, hevder en talsperson for lokale myndigheter, Salah Hassan Omar.

Ifølge BBC skal 14 personer være skadet. Seks av dem er barn, som gikk på en koranskole i nærheten.

Skole raste sammen

Bilbomben sendte en stor sky av røyk over hovedstaden søndag. Flere nærliggende bygninger ble skadet i eksplosjonen.

En skole kollapset under trykket, mens en moské fikk revet av taket, opplyser lokalt politi til BBC.

Det er ventet at dødstallene vil stige utover dagen.

Øyenvitner forteller om menneskekropper lå strødd på bakken etter eksplosjonen, melder NTB.

RØYK: En sky av røyk stiger opp fra stedet eksplosjonen skjedde. Bildet er hentet fra en video i sosiale medier. Foto: Social Media / Reuters

Terrorgruppe hevder å stå bak

Det er angivelig den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab som står bak angrepet. NTB melder at gruppen har påtatt seg ansvaret for bilbomben via sin egen radiokanal.

Al-Shabaab har stått bak en rekke lignende angrep i Mogadishu tidligere. For en knapp måned siden ble tolv drept av en selvmordsbomber sørvest for Somalias hovedstad Mogadishu, ifølge Reuters. Også den gang tok de på seg ansvaret for angrepet via radiostasjonen.

Til tross for at gruppen har mistet kontroll og blitt drevet ut av stadig flere områder i Somalia de siste årene, har en rekke eksplosjoner tatt liv av flere sivile den siste tiden.

Flere av angrepene har skjedd i hovedstaden Mogadishu. Byen ligger ved Østafrikas kyst til Indiahavet, og huser om lag 2,5 millioner mennesker.