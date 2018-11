Fleire ministrar trekkjer seg frå den britiske regjeringa

Etter knappe fire månader i jobben valde Dominic Raab å gå av som brexitminister. Han tok over jobben etter David Davis, som trekte seg i juli.

– Eg kan ikkje med godt samvit støtte vilkåra som er føreslåtte for vår avtale med EU, skriv Raab på Twitter.

Der har han også lagt ut ein kopi av oppseiingsbrevet han har gitt til May, og forklarar kvifor han ikkje kan støtte forslaget.

Han meiner løysinga for Nord-Irland utgjer ein «veldig reell trugsel» mot integriteten til Storbritannia. Han er også skeptisk til at avtala inneheld eit forslag til reserveløysing for Nord-Irland, som betyr at EU får eit «veto», dersom Storbritannia ønskjer å gå ut av

Fleire som går

Sjølv om May klarte å få støtte til forslaget i regjeringa, skal ifølgje Sky News fleire av statsrådane ha vore kritiske til avtaleteksten, og ønskte ikkje å godkjenne den.

Den første som trekte seg var Shailesh Vara, statssekretær ved Nord-Irland-kontoret til den britiske regjeringa.

Ein dryg time seinare kom meldinga om at Raab også trekkjer seg. Han fekk raskt følgje av arbeids- og pensjonsminister Esther McVey, som heller ikkje kunne stille seg bak forslaget.

Det same gjorde Suella Braverman, som er statssekretær under tidlegare brexitminister Raab.

Mistillit

Samtidig som fleire av ministrane i regjeringa går av, verserer det rykte om at Mays konservative partifellar prøver å samle støtte til ei mistillitsrøysting, mot statsministeren.

Den konservative parlamentsmedlemmen Anna Soubry skriv på Twitter at Storbritannia no treng ei regjering som står samla.

– Raabs avgang markerer slutten på utmeldingsavtala til statsministeren. Dette er veldig alvorleg. Statsministeren kjem heilt klart til å vurdere stillinga si, skriv Soubry.

Parlamentsmedlem Anne Marie Morris seier til BBC at ho trur at så mange konservative medlemmar har levert brev om mistillit, at dette kjem til å utløyse ein leiarkamp.

– Dette er ikkje tida for hennar leiarskap, seier Morris, som meiner at det er nok tid til å setje inn ein ny statsminister, og endre kurs for brexit.

– Betre enn den norske

Torsdag føremiddag presenterte May utkastet i Underhuset. Ho meiner regjeringa har oppnådd noko mange meinte ikkje vart mogleg.

– Vi blei fortalt at vi hadde eit val mellom to ting – Noreg-modellen og Canada-modellen, og at vi ikkje kunne få ei skreddarsydd avtale. Men skissa til politisk erklæring inneber ei ordning som er betre for vårt land enn begge desse, sa May.

Avtala Storbritannia har forhandla fram med EU er, ifølgje May, ei meir ambisiøs frihandelsavtale enn EU har med noko anna land.

Planlegg toppmøte

Planen er at EU skal halde eit ekstraordinært toppmøte søndag 25. november, for å formalisere skilsmisseavtala med Storbritannia.

– Sjølv om det er trist å sjå at de forlèt oss, så skal eg gjere mitt beste for at dette blir ein så smertefri avskjed som mogleg, sa EUs president Donald Tusk.

Både han og EUs sjefforhandlar Michel Barnier understrekar at det framleis er mykje arbeid som står att før ein har ei endeleg avtale på plass.