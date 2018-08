Musk kan risikere søksmål etter Tesla-tweet

Aksjekursen i elbilprodusenten Tesla steg 11 prosent på tirsdag etter at storeier Elon Musk skrev en melding på sosiale medier om at han vil forsøke å kjøpe selskapet av børs – og hadde sikret finansiering.

Det kan koste inntil 500 milliarder kroner.

Dermed må trolig noen med særdeles dype lommer stå bak Musk med lommeboka klar for å finansiere selskapet.

Bloomberg har tidligere skrevet en større artikkel om hvordan Tesla «brenner penger», og at det hver måned renner mer ut av selskapets kasse enn det som kommer inn.

Nå stiller flere finansmedier, blant annet Marketwatch, spørsmål ved om Musk kan ha brutt loven med sin aktivitet på sosiale medier. Også Wall Street Journal skriver at Musk kan komme i juridisk trøbbel dersom ordene ikke følges opp med handling.

– Hvis det er riktig at han har sikret finansiering er det en faktaopplysning. Hvis han ikke kan bevise det, risikerer han et stort søksmål, sier John C. Coffee, som er leder for Senter for eierstyring og selskapsledelse ved Columbia Law School, ifølge Yahoo Finance.

Årsaken er at kurshoppet er ødeleggende for verdiene til dem som har spekulert i at Tesla-aksjen vil falle, sier Coffee.

Mellomklassebilen Tesla Model 3 skal etter planen bli Teslas storselger, og produsenten har mottatt over en halv million forhåndsbestillinger på bilen. Men lang ventetid har ført til at 63.000 personer har avbestilt bilen opplyste Tesla da regnskapet for andre kvartal ble lagt frem. Foto: Handout / Reuters

Tine Choi Danielsen, som er sjefstrateg i Danske Bank, sier at det virker som om Musk forsøker å snakke opp verdien av aksjene og kaller twitter-meldingen på grensen til umoralsk, ifølge Danmarks Radio.

Presses av veddemål på fall i aksjekursen

Tesla er blant aksjene som det hyppigst veddes på at vil falle i verdi.

I april rapporterte Forbes at ingen andre selskapet hadde like store veddemål mot seg

Ifølge analyseselskapet S3partners er det nå veddet på kursfall (såkalte shortposisjoner) i mer enn hver fjerde av aksjene som normalt kan omsettes.

Musk skrev i går en e-post til sine ansatte hvor han forklarer hvorfor han vurderer å ta selskapet av børs, og viser blant annet til de «ville svingningene i aksjekursen».

Eksisterende aksjonærer får tilbudet om å bli med videre som eiere i et unotert Tesla.

I et privat selskap vil det ikke være mulig å shortselge aksjer på samme måte som i et børsnotert selskap.

Musk mener at det vil være lettere å ta de riktige beslutninger på lang sikt dersom selskapet ikke lenger er på børsen.

Saudi-Arabia blant de største eierne

I går meldte Financial Times at oljelandet Saudi-Arabias statlige investeringsfond har kjøpt seg opp til å bli en av selskapets største aksjonærer, med en eierandel mellom tre og fem prosent.

Til sammenligning eier Musk hver femte aksje i selskapet, og har med det en eierandel nær 20 prosent, av selskapet som i skrivende stund prises til 500 milliarder norske kroner.

Etter Musks eget utsagn er investorene villige til å betale 420 dollar for hver aksje, som ligger ca. 40 dollar eller i overkant av ti prosent høyere enn sluttkursen tirsdag.

Det norske Oljefondet eide ved årsskifte 0,5 prosent av den amerikanske elbilprodusenten.

I skrivende stund har Tesla en markedsverdi som nesten tilsvarer verdien av Telenor og DNB til sammen, som er nummer to og tre på listen over de norske selskapene med høyest børsverdi.