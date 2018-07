Marinejeger omkom under redningsarbeid i grotten

Tidlig fredag morgen norsk tid opplyser thailandske myndigheter at en tidligere marinejeger, som har deltatt i redningsaksjonen etter de tolv guttene og deres trener i en grotte nord i Thailand, har omkommet.

Den omkomne er 37 år gamle Saman Kunont, opplyser myndighetene i landet.

Den tidligere marinejegeren døde ved 1-tiden natt til fredag lokal tid. Mannen, skal ha mistet bevisstheten på vei ut av grotten, etter å ha levert utstyr til guttene som er fast i grotten.

Mannen omkom som følge oksygenmangel, ifølge myndighetene

OKSYGEN: Eks-marinejegeren som fraktet oksygentanker innover i grotten, omkom selv av oksygenmangel. Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP

– Dette er triste nyheter, sier viseguvernør i Chiang Rai-distriktet, Passakorn Boonyaluck til journalister utenfor grotten, ifølge AFP.

– Jobben hans var å levere oksygen i grotten. Han hadde ikke nok selv på veien tilbake, sier han videre.

Å plassere oksygenflasker inne i grotten er en del av forberedelsene til et forsøk på å få guttene ut.

Den tidligere marinejegeren bidro frivillig i redningsoperasjonen. Det er uvisst hvordan dødsfallet vil påvirke det videre redningsarbeidet. Ulykken er det største tilbakefallet i redningsinnsatsen etter fotballaget som forsvant 23. juni.

Illustrasjon av grotten. Flere steder er det svært trangt og flere steder når vannet opp til grottetaket, begge deler vanskeliggjør redningsoperasjonen. Foto: Melinda Furulund / NRK

Jobber på spreng

Redningsarbeidere har jobbet på spreng i nesten to uker med å hente guttene.

Torsdag morgen sa en thailandsk redningsarbeider til NRK at målet var å hente ut guttene i løpet av dagen eller morgendagen. En ny mulighet hadde åpnet seg. Dersom enda mer vann ble ledet ut av grotta, kunne vannstanden bli lav nok til at guttene kunne føres ut med hodet over vannet hele veien ut, kun iført flytevester.

– Guttene må nok dykke, men helst så lite som mulig, sa redningsarbeider Sanpon Kaeeri til NRK.

Etter at den erfarne tidligere marinejegeren omkom natt til fredag i redningsarbeidet, stiller flere spørsmål om hvorvidt det er mulig for guttene, som ikke er erfarne dykkere, å dykke ut av grotten.

Talsperson for marinen Apakorn Yookonkaew sier at marinejegerne har tenkt å få guttene ut samme vei som den topptrente dykkeren, men at de vil være mer forsiktige, ifølge AP.

Ulike meldinger

I løpet av torsdag kom det ulike meldinger fra Thailand. Noen timer etter at flytevester hadde blitt sendt inn i grotten til guttene, meldte Bangkok Post at flomvann pumpet ut av grotta, ved et uhell skal ha blitt sendt tilbake.

CNN skrev torsdag kveld at to av fotballguttene samt at treneren i 20-årene ikke er i form til å bli evakuert.

Å få guttene ut av grotten er imidlertid en kamp mot klokka, ettersom det er meldt storm og kraftig regn i Chiang Rai-provinsen fredag. Frykten er at vannstanden skal stige så mye at dykkerne ikke lengre klarer å ta seg inn til guttene.

Stor redningsaksjon

Siden de forsvant 23. juni, ble det mandag klart at de tolv guttene og fotballtreneren deres var i live inne i Tham Luang-grotten. Guttene, som er mellom 11 og 16 år, ble fanget inne i grotten etter at kraftig regnvær gjorde at vannstanden i grotta steg.

Mer enn 1.000 redningsarbeidere har deltatt i letingen etter guttene. Både forsvar og dykkere fra en rekke land har deltatt i redningsaksjonen.