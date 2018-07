Revurderer å bore tunnel for å redde ut guttene

Årsaken er monsunregnet som i dag skylte inn over Chiang Rai-provinsen, der Tham Luang-grotten ligger.

Nå har arbeidet med å redde ut de 12 guttene og fotballtreneren deres blitt en kamp mot naturkreftene og et kappløp mot tiden.

Store vannmengder hemmer redningsarbeidet, fordi det er svært vanskelig å frakte inn oksygenforsyninger til grotten. Oksygennivået har ifølge myndighetene sunket fra 21 til 15 prosent.

I tillegg kan en økende vannstand inne i grotten gjøre det umulig for guttene å dykke ut som planlagt.

Vil bore tunnel

Det betyr at redningsmannskapet må se på andre muligheter for å få dem ut.

Sjefingeniøren for redningsaksjonen, Thanes Weerasin, har ansvar for boregruppen som foreløpig befinner seg i jungelområdet over grotten.

Illustrasjon av grotten. Flere steder er det svært trangt og flere steder når vannet opp til grottetaket, begge deler vanskeliggjør redningsoperasjonen. Foto: Melinda Furulund / NRK

Han sier til The Guardian at han tror det vil være mulig å bore et hull inn i fjellet slik at guttene kan komme seg ut gjennom en tunnel.

Det er likevel bekymringer knyttet til dette alternativet, fordi fotballaget befinner seg mellom 800 meter og én kilometer under bakken, på et svært avgrenset område.

Weerasin sier til The Guardian at det finnes hull og sprekker i fjellet som kan bores større for å nå ned til guttene. Mannskapene ser på muligheten for å bore et hull med én til to meters diameter.

– Du kan komme deg ned ved å bruke et tau, og gå gjennom ved å bruke kompass inn til tunnelen der guttene er fanget.

Han tror ett av hullene går ned til der guttene sitter, etter at han gjorde opp ild ved åpningen og så at røyken trakk raskt ned i sprekkene. Det kan skyldes undertrykk fra vannet som pumpes ut fra grotten, og dermed tyde på at hullet leder til stedet der guttene sitter.

Tesla-grunnlegger sender ingeniører

Tesla-grunnlegger Elon Musk annonserte i dag at han sender to ingeniører fra selskapet hans The Boring Company til Thailand, i håp om at de kan bidra til redningsaksjonen.

Selskapet er spesialisert på infrastruktur og tunnelkonstruksjon.