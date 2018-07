Kraftig regnvær hemmer redningsarbeidet

Det har begynt å regne kraftig i området der de tolv guttene og fotballtreneren deres er fanget i Tham Luang-grotten i Thailand.

NRKs reporter på stedet, Roger Sevrin Bruland, sier at det er svært dårlige nyheter for redningsaksjonen.

– Elektrikere er på stedet for å installere et nytt aggregat slik at de kan få på plass en større pumpe, men nå blir pumpearbeidet utrolig krevende. Det blir en kamp mot naturkreftene, for det vil også komme mer vann inn i grotta.

Bruland beskriver situasjonen som svært dramatisk.

Roger Sevrin Bruland rapporterer fra redningsarbeidet i Thailand

I natt omkom den tidligere marinejegeren Saman Kunont i redningsarbeidet, da han tok seg inn i grotten for å levere oksygenforsyninger til guttene.

Bruland sier at det fortsatt er uvisst hvorfor ikke dykkeren som tok seg inn i grotten sammen med Kunont, greide å gi makkeren nødvendig oksygen.