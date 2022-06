Feststemte briter hyllet dronningen – forstyrret av demonstranter

Dronningjubileet skaper begeistring hos britene. Britene har fått to dager fri for å delta i feiringen, som fortsetter i helgen og dermed varer i fire dager.

Men under militærseremonien Trooping the Color ble flere personer båret bort av politiet etter at de løp inn i opptoget.

Ifølge Sky News dreier det seg trolig om aktivister fra gruppa Animal Rebellion. Politiet fikk imidlertid fjernet aktivistene raskt.

Tusenvis av mennesker samlet seg foran Buckingham Palace for å få et lite glimt av dronningen under den offisielle paraden Trooping the Colour torsdag, som innledet platinajubileet.

– Fantastisk kvinne

Flere hadde overnattet for å få de beste plassene. En av dem som hadde møtt opp foran Buckingham Palace var Arthur Fulford.

Arthur Fulford mener jubileet er et høydepunkt. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Jeg er her for å se dronningen. Hun er en fantastisk kvinne. Det blir fantastisk å se hva som skjer videre med henne, sier han til NRK.

Over 1200 soldater, hundrevis av musikere og 240 hester deltok i den tradisjonsrike militærparaden. Sky News melder også at dronningens sønn prins Charles, datteren prinsesse Anne og barnebarnet prins William deltok i paraden.

– Det er en milepæl i alles liv, sier han om feiringen. Dronningjubileum skjer ikke så ofte. Det er en mulighet til å komme sammen, forteller den selverklærte rojalisten.

Takket folket

Dronningen publiserte en beskjed til det britiske folk i forkant av paraden torsdag.

– Takk til alle som har vært involvert i å samle lokalsamfunn, familier, naboer og venner for å markere mitt platinajubileum.

– Jeg vet at det vil skapes mange glade minner, sa dronningen, som viste seg med nesten hele kongefamilien på slottsbalkongen under flyoppvisningen senere på dagen.

Flere hadde kledd seg opp under feiringen. Foto: BEN STANSALL / AFP

Feiringen fortsetter

Feiringen i Storbritannia er imidlertid ikke over.

Den fortsetter fredag med takkegudstjeneste for dronningen i St. Pauls-katedralen.

Lørdag er det Hesteveddeløp på Epsom Downs og en storstilt konsert utenfor Buckingham Palace med blant andre Queen, Diana Ross, Alicia Keys og Andrea Bocelli. For å nevne noen.

Søndag blir det arrangert store jubileumslunsjer, og det er ventet at over 10 millioner mennesker bruker dagen på feiring med venner og naboer. Feiringen avsluttes med en stor parade gjennom London sentrum.

– Det koker i London, forteller NRKs London-korrespondent, Gry Blekastad Almås.

– Det feires rundt om i landet fire dager til ende.