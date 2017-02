Faren til drept spesialsoldat slår tilbake mot Trump: – Ikke gjem deg bak dødsfallet til sønnen min

Navy Seal-soldat William «Ryan» Owens (39) og en rekke sivile, inkludert kvinner og barn, ble drept i Jemen 28. januar, som følge av den første kommandoaksjonen Donald Trump ga klarsignal til som president.

William «Ryan» Owens (39) var spesialsoldat i den berømte avdelingen Seal Team 6, som blant annet sporet opp og drepte Osama bin Laden i 2011.

Beslutningen ble tatt over en middag, med blant annet svigersønnen Jared Kushner, strateg Steve Bannon, visepresident Mike Pence og den nå avgåtte sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn til stede.

Målet var å slå til raskt, diskret og bl.a. sikre datamaskiner og telefoner fra Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAB).

Sa nei til Trump

Men mye gikk galt og operasjonen endte i en langvarig skuddveksling som etterlot en rekke døde, både blant Al Qaeda-medlemmer og sivile. Tre amerikanske soldater ble skadd, mens William Owens ble sendt hjem i kiste til flystasjonen i Dover.

President Donald Trump og førstedame Melania Trump reiste med helikopter for å ta imot kisten med den døde soldaten. Faren nektet å møte dem. Foto: Nicholas Kamm / AFP

Der ventet foreldrene Bill og Marie sammen med andre familiemedlemmer, og hadde nettopp fått vite at Donald Trump var på vei for å ta imot kisten som var svøpt i det amerikanske flagget. Dette var hans første offisielle militære dødsfall etter at han ble president.

Bill Owens sa nei til å treffe mannen som sendte sønnen i døden.

– Jeg fortalte dem at jeg ikke ville møte presidenten, sier i et intervju med Miami Herald.

– Jeg sa at jeg ikke ønsket å gjøre et opptrinn ut av det, men samvittigheten min tillot meg ikke å prate med ham, sier Owens, som er dypt kritisk til hvordan aksjonen ble planlagt og utført.

Ble avslørt

Planleggingen startet under Barack Obama i 2015, men han ga aldri klarsignal til å iverksette. Dager etter at Trump overtok Det hvite hus kom det grønne lyset, ifølge New York Times.

– Hvorfor måtte vi ha dette dumme oppdraget, når han knapt var én uke inn i den nye administrasjonen? Hvorfor? Vi hadde ikke folk på bakken i Jemen i de to foregående åra – bare missiler og droner – fordi det ikke var noe mål som var verdt et amerikansk liv. Nå måtte vi plutselig gjøre noe stort ut av det, sier far Owens.

Ting begynte å gå galt helt i starten av oppdraget. Styrken, som besto av både amerikanske og emiratarabiske spesialsoldater, ble avslørt mens de beveget seg mot målet. Soldatene visste at de var blitt oppdaget, men fortsatte mot målet.

Ved landsbyen endte laget i en intens skuddveksling med bistand fra kampfly og -helikoptre. I tillegg til tapene av liv førte aksjonen til store ødeleggelser på bl.a. en skole, en moské og en klinikk i landsbyen.

Flere titalls liv gikk tapt, inkludert barn.

Vil etterforske aksjonen

Ifølge Det hvite hus' talsperson Sean Spicer var operasjonen «høyst suksessfull», mens andre – som senator John McCain – har vært svært kritisk.

– Når du mister et luftfartøy verdt 75 millioner dollar og, enda viktigere, et amerikansk liv, synes jeg ikke du kan kalle det en suksess, sa McCain til NBC News.

Dette fikk Det hvite hus til å slå hardt tilbake.

– Det var absolutt en suksess, og jeg tror at alle som foreslår noe annet gjør livet til Ryan Owans en bjørnetjeneste, sa Sean Spicer.

Bill Owens, faren til den falne soldaten, ønsker at amerikanske myndigheter etterforskes for det fatale raidet som tok livet av sønnen. Foto: Emily Michot / AP

– Alle som underminerer suksessen til raidet skylder en unnskyldning, la han til ifølge USA Today.

Faren til falne soldaten mener imidlertid det motsatte.

– Ikke gjem deg bak dødsfallet til sønnen min for å unngå en etterforskning. Jeg ønsker en gransking. Myndighetene skylder sønnen min en gransking, sier han til Miami Herald.