Khaled Mustafa og hans sønner Hamza (15) og Zaed (13) kom fra Syria til New Zealand i fjor i håp om et tryggere liv. Khaled og Hamza ble ofre for terrorangrepet i Christchurch 15. mars.

Zaed ble skutt i beinet, men deltok likevel i begravelsen av faren og storebroren.

De første ofrene ble gravlagt på Memorial Park Cemetery i Christchurch. Foto: JORGE SILVA / REUTERS

Det var satt opp et telt over området der begravelsene fant sted onsdag. Etter en kort stund med bønn, ble de to båret inn til gravstedet av familie og venner og stedt til hvile.

Flere hundre personer deltok i begravelsene i Christchurch. Myndighetene har satt av et eget område for ofrene på en av byens gravlunder for muslimer.

Mange av ofrene for terroren kommer til å bli stedt til hvile der, men noen vil også bli sendt tilbake til sitt opprinnelige hjemland for å gravlegges, opplyser myndighetene.

Krever global kamp mot nett-hat

Statsminister Jacinda Ardern besøkte onsdag Cashmere High School der både Hamza og Zaed var elever. Skolen mistet også en annen elev, 14 år gamle Sayyad Milne.

På spørsmål fra en elev om hvordan hun føler seg, svarte Ardern rett og slett:

– Jeg er trist.

Statsminister Jacinda Ardern besøker Cashmere High School i Christchurch. Foto: EDGAR SU / REUTERS

Ardern tar til orde for en verdensomspennende aksjon mot spredning av hat på internett, skriver AFP. Mannen som er arrestert for udåden i New Zealand sendte en 17 minutter lang video fra terrorangrepet direkte via Facebook.

Den er i sin helhet sett av kun 200 personer, hevder Facebook, men selskapet har vært nødt til å fjerne 1,5 millioner forsøk på å dele videoen på nettet. Ardern sier at verdens ledere må gå sammen for å hindre spredning av vold og oppfordringer til vold på nettet.

– Vi kan ikke lenger håndtere dette fra gang til gang. Det er grunn til å håndtere dette som et globalt problem, sa Ardern.

Kan få 14 års fengsel for å spre video

Philip Arps i Christchurch District Court. Han er mistenkt for å ha spredt videoen av moské-terroren. Foto: Mark Mitchell / AP

44 år gamle Philip Arps ble onsdag varetektsfengslet mistenkt for å ha delt bilder og videoer fra terroraksjonen i de to moskeene. Hvis han finnes skyldig kan han risikere 14 års fengsel for å spre hat på nettet.

Statsminister Ardern har annonsert to minutters stillhet over hele New Zealand på fredag, en uke etter at terroren rammet landet. Minnestunden arrangeres i respekt for de 50 ofrene i de to moskeene.

Hun oppfordrer også kvinner i New Zealand til å bære hodetørke den dagen, for å vise sin støtte til landets muslimer.